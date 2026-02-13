ACB giảm 2% lãi vay một năm cho hộ kinh doanh

ACB giảm lãi vay tự động tối đa 2% một năm cho hộ kinh doanh, miễn phí trả nợ trước hạn một số khoản vay, cung cấp bộ giải pháp số hóa quản lý bán hàng.

Thời điểm cuối năm thường là giai đoạn kinh doanh sôi động của nhiều hộ kinh doanh khi lượng đơn hàng và doanh thu có xu hướng tăng. Tuy nhiên, đi kèm với đó là áp lực chi phí lớn hơn, từ nhập hàng, xoay vòng vốn, lương thưởng nhân viên đến mặt bằng và vận chuyển.

Trong bối cảnh doanh thu tăng nhưng biên lợi nhuận có thể bị thu hẹp bởi chi phí tài chính và vận hành, chương trình "Giảm lãi suất vay tự động" của ACB được triển khai như giải pháp hỗ trợ dòng tiền, giúp hộ kinh doanh giảm bớt áp lực chi phí vay vốn. Thay vì phải tìm kiếm gói vay mới hoặc thực hiện các thủ tục điều chỉnh lãi suất phức tạp, khách hàng chỉ cần lựa chọn ACB làm tài khoản chính để nhận doanh thu bán hàng ngày.

Ngân hàng tổ chức chương trình "Giảm lãi suất vay tự động" giúp hộ kinh doanh giảm bớt áp lực chi phí vay vốn. Ảnh: ACB

Cơ chế chương trình được xây dựng dựa trên dòng tiền thực tế của hộ kinh doanh. Khi doanh thu từ quét QR, chuyển khoản hoặc tiền thu trong ngày được tập trung về tài khoản ACB, số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) bình quân sẽ tăng lên, đây là cơ sở để ngân hàng tự động điều chỉnh giảm lãi suất cho kỳ vay tiếp theo, với mức ưu đãi tối đa lên đến 2% một năm.

Nhờ đó, hộ kinh doanh có thể tận dụng dòng tiền hàng ngày để tạo thêm lợi ích tài chính, vừa duy trì khả năng xoay vòng vốn vừa giảm chi phí lãi vay mà không cần khóa tiền hoặc sử dụng thêm sản phẩm tài chính khác. Quá trình đăng ký và theo dõi ưu đãi được thực hiện trực tuyến trên ứng dụng ACB One, giúp khách hàng dễ dàng kiểm soát thông tin. Dòng tiền vẫn được sử dụng linh hoạt cho các nhu cầu như nhập hàng, thanh toán chi phí hay trả lương, trong khi mức giảm lãi suất được hệ thống tự động cập nhật theo từng kỳ vay.

Bên cạnh ưu đãi lãi suất, chương trình còn áp dụng các hỗ trợ bổ sung như miễn phí trả nợ trước hạn đối với một số khoản vay, giảm phí thẩm định tài sản và đơn giản hóa thủ tục. Những chính sách này góp phần tối ưu chi phí, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động tài chính của hộ kinh doanh.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Thuế TP Đà Nẵng và Ngân hàng TMCP Á Châu. Ảnh: ACB

Một trong những điểm đáng chú ý của chương trình là cơ chế được thiết kế phù hợp với thực tế vận hành của hộ kinh doanh, nơi dòng tiền phát sinh liên tục mỗi ngày. Lê Thị Hiền, chủ cửa hàng thực phẩm tại TP HCM, cho biết dòng tiền của cửa hàng luôn cần được duy trì để xoay vòng nên việc gửi tiết kiệm không phải là lựa chọn phù hợp. Theo cô, chương trình của ACB tạo thuận lợi khi doanh thu chỉ cần được chuyển về tài khoản là đã có thể được xem xét giảm lãi suất, không phát sinh thêm thủ tục hay thay đổi thói quen tài chính.

Cách tính ưu đãi dựa trên số dư ghi nhận hằng ngày cũng được đánh giá là bám sát hoạt động kinh doanh thực tế, qua đó giúp hộ kinh doanh tiếp cận lợi ích tài chính mà vẫn giữ được sự linh hoạt trong sử dụng vốn. Bên cạnh chính sách giảm lãi vay, ACB còn mở rộng các giải pháp hỗ trợ nhằm giúp hộ kinh doanh vận hành bài bản hơn trong bối cảnh yêu cầu về thuế và quản lý doanh thu ngày càng rõ ràng. Ngân hàng phối hợp với cơ quan Thuế tại TP HCM, Đà Nẵng và Khánh Hòa để hỗ trợ triển khai hóa đơn điện tử, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, hướng dẫn quản lý doanh thu theo quy định. Mô hình này dự kiến tiếp tục được triển khai tại Hà Nội trong thời gian tới.

Song song đó, ACB cung cấp bộ giải pháp số hóa gồm phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và công cụ quản lý giao dịch. Các công cụ này giúp giảm sai sót trong quá trình vận hành, tiết kiệm thời gian và nâng cao khả năng chủ động khi đáp ứng các yêu cầu quản lý mới.

Từ nay đến ngày 31/3, ngân hàng cũng triển khai các gói ưu đãi tích hợp với chi phí từ 499.000 đến 790.000 đồng, hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận các công cụ chuyển đổi số với mức đầu tư hợp lý. Việc kết hợp cơ chế giảm lãi suất tự động với các giải pháp quản lý bán hàng, hỗ trợ hóa đơn điện tử và nền tảng ngân hàng số góp phần hình thành hệ sinh thái hỗ trợ tương đối đồng bộ cho hộ kinh doanh.

Hoàng Đan