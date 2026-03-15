ACB dự kiến trả cổ tức 20%

ACB, ngân hàng của Chủ tịch Trần Hùng Huy, sẽ trả cổ tức năm 2025 với 7% bằng tiền mặt và 13% bằng cổ phiếu.

Thông tin trên được Ngân hàng Á Châu (ACB) công bố trong tài liệu cho phiên họp thường niên năm nay. Theo đó, nhà băng này sẽ trả cổ tức tổng tỷ lệ 20%, với 7% bằng tiền mặt, còn lại bằng cổ phiếu.

Với phương án chia thưởng bằng cổ phiếu, ACB dự kiến phát hành khoảng 667,7 triệu cổ phần để chi trả số cổ tức trên. Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ sẽ nâng từ 51.366 tỷ đồng lên 58.044 tỷ đồng.

Như vậy, tổng mức cổ tức cho năm 2025 của ACB thấp hơn 5 năm trước đó. Trong giai đoạn 2020-2024, ngân hàng đã duy trì chính sách trả thưởng cho cổ đông ổn định với tỷ lệ 25%, bao gồm 15% cổ phiếu và 10% tiền mặt.

ACB cũng dự kiến nâng mức chia cổ tức năm 2026 từ 20% lên 25%, trong đó 15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt.

Trong năm 2026, nhà băng của Chủ tịch Trần Hùng Huy đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 14%, lên 22.269 tỷ đồng. Tài sản, dư nợ tín dụng cùng số tiền huy động dự kiến tăng khoảng 16%.

Tỷ lệ nợ xấu sẽ được kiểm soát ở mức 0,97%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu dưới 2% của Ngân hàng Nhà nước đặt ra cho các đơn vị thành viên. Ngoài các kế hoạch liên quan đến tài chính, ACB muốn mở rộng hệ sinh thái, đẩy mạnh vai trò của các công ty con (như ACBS) và dự kiến thành lập thêm công ty bảo hiểm phi nhân thọ trong năm 2026.

Năm 2025, ACB thu về 19.539 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 7% so với năm 2024. Nguyên nhân chính do nhà băng này đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng quý IV/2025 từ 148 tỷ đồng lên 1.957 tỷ đồng.

Trọng Hiếu