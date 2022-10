ACB đẩy mạnh giao dịch trực tuyến

Ngân hàng ACB triển khai nhiều ưu đãi nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ số, tăng tiện ích và tính bảo mật khi thanh toán.

Đơn vị đầu tư chuyển đổi số từ nhiều năm nay. Đặc biệt trong năm 2022, nhà băng có sự chuyển mình mạnh mẽ trong cả chiến lược và quá trình chuyển đổi số. Nổi bật có sự ra mắt của hệ sinh thái ngân hàng số ACB One bao gồm ACB One Biz (dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa), ACB One Pro (dành cho khách hàng doanh nghiệp lớn) và ACB One (dành cho khách hàng cá nhân).

Trong đó ACB One đã hoàn thiện 100% hành trình số hóa cho khách hàng từ khi mở tài khoản đến lúc thực hiện giao dịch. Khách hàng sau khi mở tài khoản trực tuyến (eKYC) có thể ngay lập tức nâng cấp tài khoản qua phương thức định danh Video Call Face Identity. Các dịch vụ gồm chuyển tiền hạn mức 300 triệu đồng một ngày, mở thẻ ghi nợ trực tuyến, gửi tiết kiệm trực tuyến, thanh toán bằng mã QR... Đối với dịch vụ nộp thuế, khách hàng có thể nộp trực tuyến trên ACB One hoặc qua eTax Mobile với ưu đãi miễn phí chuyển tiền liên ngân hàng.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, đơn vị mang đến nhiều gói giải pháp dựa trên nhu cầu từ đơn giản đến phức tạp. Đơn cử ACB One Pro với tính năng phân quyền chuyên sâu, mua bán ngoại tệ tùy biến, phù hợp với doanh nghiệp hoạt động theo mô hình tập đoàn hoặc sản xuất và phân phối theo chuỗi... Gói giải pháp ACB Không phí giúp giao dịch nhanh chóng, tối ưu chi phí hoạt động như phí vận hành trên không gian số.

Hệ sinh thái số của ngân hàng có đa dạng giải pháp. Ảnh: ACB

Đại diện nhà băng cho biết, mọi kế hoạch đều hướng đến hiệu quả từ góc nhìn khách hàng (customer first strategy). Các sản phẩm dịch vụ của ACB đều được đầu tư phát triển dựa trên nghiên cứu chuyên sâu về nhu cầu khách hàng, đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng. Kết hợp không gian số đảm bảo giao dịch nhanh chóng, dễ sử dụng và an toàn an ninh mạng. Điều này cũng phù hợp với ý nghĩa của Ngày chuyển đổi số quốc gia, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Trong thời gian sắp tới, ACB sẽ cho ra mắt AI Bot - ứng dụng trí tuệ nhân tạo để chăm sóc khách hàng với khả năng tương tác thông minh, khả năng tự học và phát triển liên tục. AI Bot kỳ vọng có khả năng thấu hiểu và nhận diện cảm xúc giúp cho trải nghiệm khách hàng trên không gian số tự nhiên, thân thiện hơn.

Minh Huy