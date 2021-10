ACB đạt danh hiệu 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021'

Ngân hàng ACB lần thứ ba liên tiếp đạt giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2021" (Best companies to work for in Asia 2021) của tạp chí HR Asia.