Ác mộng tuổi thơ bị hàng xóm xâm hại, 20 năm sau mới dám lên tiếng

SingaporeKhi 9 tuổi, một cậu bé thường xuyên bị gã hàng xóm 51 tuổi xâm hại nhưng không dám lên tiếng vì mặc cảm, 20 năm sau mới tố cáo.

Người đàn ông này thậm chí còn chụp ảnh khỏa thân của cậu bé bằng máy ảnh. Dù gặp ác mộng về việc bị chạm vào bộ phận sinh dục, cậu bé không nói với ai vì cảm thấy xấu hổ và nghĩ không ai tin mình.

Nạn nhân cũng biết rằng cha mình đã vay tiền của kẻ này và không muốn làm mọi chuyện trở nên khó xử. Cuối cùng, gia đình cậu bé chuyển đi nơi khác.

Gần 20 năm sau, tức năm 2024, gặp lại người hàng xóm cũ và ký ức đau buồn trỗi dậy, cậu quyết định báo cảnh sát.

Tại phiên tòa mở hôm 2/9, kẻ phạm tội, hiện đã 72 tuổi, nhận có hành vi khiếm nhã và bị tuyên 2 năm tù - mức án cao nhất cho tội danh này.

Để bảo vệ danh tính của nạn nhân, tòa có lệnh cấm tiết lộ tên của kẻ phạm tội và nạn nhân cũng như nơi sinh sống.

Theo cáo trạng, cậu bé sống cùng khu phố với bị cáo, người sở hữu một quầy bán rau. Hai gia đình quen biết nhau, cậu bé là bạn thân của bị cáo nên hay qua nhà chơi.

Ông chủ sạp rau khi đó có một số máy chơi game Nintendo Game Boy và cung cấp những thiết bị này cho các bé trai trong khu phố.

Năm 2005, bị cáo nói với nạn nhân rằng sẽ cho cậu bé chơi máy chơi game nếu cậu bé ở lại quầy rau. Cậu bé đồng ý vì gia đình cậu không đủ tiền mua.

Khi nạn nhân đến quầy rau ít nhất một lần một tuần để chơi máy chơi điện tử, kẻ phạm tội sẽ chạm vào đùi cậu bé khiến cậu cảm thấy kỳ lạ và khó chịu nhưng không nói với ai.

Cậu bé từng phản kháng nhưng nhận ra mỗi lần như vậy gã hàng xóm ngay lập tức đòi lại máy chơi game và đuổi về. Sau đó, nạn nhân phải cầu xin để được phép sử dụng máy chơi game lần nữa.

Hậu quả là, cậu bé cảm thấy mang ơn kẻ phạm tội và cho phép hắn thực hiện những hành vi không phù hợp. Bị cáo nói không thể nhớ nổi hắn đã chạm vào mình bao nhiêu lần vì thời gian đã quá lâu.

Lúc gia đình chuyển đi khu khác, cậu bé cũng tự nhủ quên đi những gì đã xảy ra, nhưng ký ức kinh khủng vẫn dày vò.

Hải Thư (Theo Straittimes)