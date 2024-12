Ác mộng 'mắc kẹt trong đám cháy nhà' báo hiệu bệnh viêm não

AnhLiên tục nằm mơ bị mắc kẹt trong một ngôi nhà đang cháy, Ben Tarver hoảng loạn, đau đầu rồi co giật, bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh viêm não.

Ben, 19 tuổi, chia sẻ câu chuyện của mình ngày 19/12 - ba tháng kể từ khi khởi phát triệu chứng, với mong muốn cảnh báo cộng đồng và cách nhận biết dấu hiệu bệnh nghiêm trọng.

Đêm 11/9, Tarver đang ngủ thì bật dậy bởi trải qua cơn ác mộng "tồi tệ hơn nhiều so với bình thường", hoảng loạn đến nỗi không muốn ngủ lại. Sau nhiều lần giấc mơ này lặp lại, Tarver bắt đầu trải qua các triệu chứng đau đầu, hoảng loạn và co giật, tuy nhiên kết quả chụp chiếu chẩn đoán hình ảnh hoàn toàn bình thường. Khi Tarver bị co giật nghiêm trọng hơn, phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, tình trạng của anh mới được xem xét nghiêm túc.

Hơn một tháng sau, Tarver được chẩn đoán mắc bệnh viêm não do kháng thể chống lại thụ thể NMDA -tình trạng kháng thể có hại tấn công não. Dù vậy, các bác sĩ chưa rõ nguyên nhân gốc rễ nào gây ra vấn đề này. Hiện tại Tarver không thể giao tiếp, phải nằm liệt giường tại Bệnh viện King's College, không rõ thời gian nằm viện kéo dài bao lâu.

Liam Nougher, người bạn chung sống với Tarver, cho biết trước khi phát bệnh bạn của mình không bị lo âu hoặc động kinh. Song chỉ vài ngày sau khi gặp những cơn ác mộng, Tarver thường xuyên hoảng loạn, đôi khi lên tới 12 cơn một ngày. "Khi cơn động kinh ập đến, anh ấy nhìn tôi, bắt đầu nói lắp, cơ thể co cứng lại, ngã xuống đất và sùi bọt mép", Nougher miêu tả.

Ben Tarver nằm viện do bệnh não hiếm gặp. Ảnh: SWNS

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận nhịp tim Tarver hơn 200 nhịp/phút, cao hơn nhiều so với nhịp tim bình thường khi nghỉ ngơi là 60 đến 100. Đội ngũ y tế dùng phương pháp sốc điện chuyển nhịp tim để cố gắng ổn định tình trạng của anh. Trong những ngày nằm viện, Tarver thường cố gắng bỏ chạy hoặc tấn công mọi người, cho đến khi không thể cử động và phải nằm liệt giường.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), viêm não do kháng thể chống lại thụ thể NMDA là một rối loạn tự miễn thần kinh gây viêm não. Các triệu chứng đặc trưng là thay đổi trạng thái tâm thần, thay đổi hành vi, co giật hoặc giật mình, ảo giác và rối loạn giấc ngủ. Với Tarver, triệu chứng ban đầu là những cơn ác mộng sau đó đau đầu, co giật, tuy nhiên bác sĩ không thể lý giải được tại sao giấc mơ "cháy nhà" liên tục lập lại.

Căn bệnh này ảnh hưởng khoảng 1-1,5 triệu người mỗi năm và thường do khối u kích hoạt. Tuy nhiên, với Tarver, bác sĩ không tìm thấy bất kỳ khối u nào. Họ lý giải có thể hệ miễn dịch của anh rất mạnh nên cơ thể sản sinh quá nhiều kháng thể chống lại chính mình.

Bác sĩ chủ yếu điều trị bệnh này bằng phương pháp miễn dịch như thuốc corticosteroid, globulin tiêm tĩnh mạch (IVIG), huyết tương tách hoặc trao đổi huyết tương để giảm nồng độ kháng thể. Nếu bệnh nhân có khối u, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật cắt u.

Thục Linh (Theo Daily Mail)