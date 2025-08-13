Kế hoạch cướp du thuyền, trói vợ chồng đại gia vào mỏ neo

MỹSau khi Tom và Jackie Hawks mất tích trong chuyến đi biển, cảnh sát phát hiện họ bị trói vào mỏ neo, ném xuống độ sâu khoảng 1.060 m, không thể tìm thấy xác.

Qua nhiều năm phấn đấu, Tom và Jackie Hawks đạt được ước mơ nghỉ hưu sớm và sống trên du thuyền dài hơn 16 m trị giá khoảng 300.000 USD, trang bị những công nghệ mới nhất.

Sau hai năm vi vu ngoài khơi, cặp đôi quyết định bán thuyền và mua nhà trên đất liền để ở gần cháu nội sắp chào đời.

Ngày 12/11/2004, Tom (57 tuổi) và Jackie (47 tuổi) có chuyến đi kỷ niệm cuối đến Đảo Santa Catalina ngoài khơi Los Angeles, California. Họ thông báo với gia đình và bạn bè rằng đã tìm được người mua thuyền, vài ngày tới sẽ giao dịch.

Nhưng sau đó, không ai liên lạc được với họ. Theo gia đình, việc cặp đôi tắt điện thoại di động và biến mất là điều cực kỳ bất thường.

Vợ chồng Tom và Jackie Hawks trên con thuyền mơ ước. Ảnh:

Gia đình tìm thấy chiếc du thuyền neo đậu tại bến ở Newport Beach, nhưng hai vợ chồng và chiếc Honda CR-V màu bạc không thấy đâu. Họ nhận thấy chiếc xuồng nhỏ cặp đôi thường dùng để di chuyển ra thuyền không được buộc chặt vào bến tàu, động cơ của nó chưa được nhấc khỏi mặt nước.

Họ còn phát hiện những điểm đáng ngờ trên du thuyền: các tấm bạt che phía trên boong và trên cabin nóc thuyền đều bị bung ra, tất cả nút điều khiển đều bị kéo ra, một chiếc khăn tắm vắt ra từ một ô cửa sổ ở mạn thuyền.

Cặp vợ chồng bất thường

Gia đình và bạn bè thân thiết biết vợ chồng Hawks đi cùng người hẹn mua để lái thử thuyền. Đó có thể là người cuối cùng nhìn thấy họ.

Jim Hawks, anh trai Tom và là một sĩ quan cảnh sát nghỉ hưu, đã để lại một mẩu giấy ghi số điện thoại của mình trên thuyền với hy vọng người mua sẽ liên lạc.

Jennifer Deleon là người gọi lại cho Jim, nói rằng cô và chồng Skylar đã trả đủ 750.000 USD tiền mặt cho chiếc thuyền. Vẫn còn nghi ngờ, Jim liên hệ với người quản lý tài chính cho cặp đôi và được biết tài khoản ngân hàng của họ không có hoạt động nào. Nhận thấy điều bất ổn, Jim trình báo mất tích.

Cảnh sát Newport Beach tiếp nhận vụ án ngay sau báo cáo, lúc này đã gần hai tuần sau khi cặp đôi mất tích. Họ hoài nghi vợ chồng Skylar (25 tuổi) và Jennifer (23 tuổi). Qua điều tra, Skylar từng bị kết tội trộm cắp có vũ trang và đang trong thời gian thử thách.

Skylar từng là diễn viên nhí, đóng một vai nhỏ trong phim truyền hình Mighty Morphin Power Rangers vào những năm 1990. Sau đó, anh ta quen Jennifer qua mạng, kết hôn và có một con gái. Jennifer đang mang thai con thứ hai vào thời điểm vợ chồng Hawks mất tích.

Jennifer, nhà tạo mẫu tóc, là trụ cột kinh tế của gia đình khi họ sống trong một gara được cải tạo phía sau nhà bố mẹ Jennifer ở Long Beach. Với điều kiện sống hiện tại, cặp đôi này dường như không có khả năng mua một chiếc du thuyền xa xỉ.

Cảnh sát khám xét thuyền, tìm thấy một biên lai từ siêu thị Target. Hóa đơn mua hàng, gồm túi đựng rác và thuốc tẩy, được xuất vào hai ngày sau khi vợ chồng Hawks nói sẽ đưa người hẹn mua đi lái thử thuyền.

Hình ảnh camera giám sát ở Target cho thấy người mua hàng là bố Jennifer. Ông ta nói Jennifer nhờ mua thuốc tẩy và túi đựng rác để hai vợ chồng giúp dọn dẹp một nhà thờ gần đó.

Khi cảnh sát hỏi về vợ chồng Hawks, Jennifer cho biết đã nhiều lần cố gắng liên lạc với họ kể từ khi mua du thuyền vì còn rất nhiều tài sản, quần áo và đồ đạc chưa chuyển đi.

Skylar có đầy đủ giấy tờ mua thuyền, bao gồm chữ ký, dấu vân tay và chứng nhận của công chứng viên. Điều bất ngờ là anh ta thú nhận với cảnh sát rằng đã dùng tiền bán ma túy để mua thuyền. Đây là hành vi rửa tiền, một trọng tội, nhưng cảnh sát tạm gác lại để tập trung vào vụ mất tích.

Skylar khai ngày 15/11/2004, anh ta đưa cho vợ chồng Hawks một chiếc cặp đầy tiền mặt tại bãi đậu xe gần nơi du thuyền neo đậu. Skylar cho biết vợ con, một công chứng viên và người bạn Mexico tên Alonso Machain cũng có mặt trong quá trình giao dịch. Sau đó, Tom đưa chìa khóa du thuyền cho Skylar rồi lái chiếc Honda chở vợ rời đi. Skylar và Jennifer nói đó là lần cuối nhìn thấy cặp đôi.

Chiếc xe được tìm thấy bên kia biên giới

Gần một tháng sau vụ mất tích, gia đình Hawks kêu gọi công chúng giúp đỡ trên truyền thông sau khi cảnh sát cạn manh mối.

Không lâu sau, một cặp vợ chồng nghỉ hưu ở San Miguel, Mexico, báo cảnh sát rằng đã nhìn thấy chiếc xe Honda CR-V màu bạc đời 1998 của vợ chồng Hawks đậu cạnh một ngôi nhà di động.

Chủ sở hữu nhà di động nói không biết Tom hay Jackie Hawks, nhưng chiếc xe được một người bạn tặng cho ông, đó là Skylar. Những người sống tại đây cũng cho biết Skylar và Jennifer từng ở đó.

Các điều tra viên kết luận Skylar đã giết vợ chồng Hawks sau khi tìm thấy chiếc xe, nhưng chưa có đủ bằng chứng.

Ngày 17/12/2004, cảnh sát bắt Skylar với cáo buộc rửa tiền trong khi vẫn tiếp tục điều tra anh ta về vụ sát hại vợ chồng Hawks. Khám xét nhà Deleon, cảnh sát tìm thấy máy tính xách tay cùng máy quay phim của cặp đôi mất tích.

Skylar Deleon ra tòa vào ngày 31/7/2006 ở Newport Beach, California. Ảnh: The Orange County Register

Trong nhiều tháng sau khi Skylar bị bắt, Jennifer vẫn khẳng định chồng vô tội, thậm chí từ chối lời đề nghị miễn trừ trách nhiệm để đổi lấy thông tin về tung tích của vợ chồng Hawks từ nhà chức trách.

Vụ giết người thứ ba

Cảnh sát Newport Beach phát hiện một manh mối khác tại nhà Deleon: danh thiếp của thám tử Joe Bahena thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles, phụ trách liên lạc với cảnh sát Mexico. Họ phát hiện Joe đang hỗ trợ cảnh sát bang Ensenada điều tra vụ án Jon Jarvi bị sát hại tại Mexico vào năm 2003.

Jon gặp Skylar khi cùng thụ án tại nhà tù thành phố Seal Beach. Sau khi được trả tự do, Jon vẫn giữ liên lạc với Skylar.

Tháng 12/2003, một năm trước khi vợ chồng Hawks mất tích, Skylar đề xuất ý tưởng kinh doanh để kiếm một khoản tiền lớn. Jon đưa cho Skylar 50.000 USD tiền mặt, sau đó đi cùng anh ta đến Mexico rồi không bao giờ trở về.

Cảnh sát Mexico đã thẩm vấn gia đình Deleon vào thời điểm đó, nhưng vụ án của Jon vẫn chưa được giải quyết cho đến khi các thám tử Newport Beach bắt đầu điều tra vụ án của Hawks.

Những quân cờ domino sụp đổ

Kathleen Harris, công chứng viên đã chứng thực giấy tờ mua bán du thuyền, bị cảnh sát thẩm vấn nhiều lần. Ban đầu Kathleen liên tục khẳng định giao dịch này là hợp pháp, nhưng cuối cùng thú nhận mọi chuyện.

Kathleen khai rằng chưa từng gặp Tom và Jackie, chỉ được đưa tài liệu và được trả tiền mặt để ghi lùi ngày trên giấy tờ thành 15/11/2004, đúng ngày cặp đôi mất tích.

"Đó là quân cờ domino đầu tiên đổ xuống. Sau đó, chúng tôi bắt đầu gây áp lực với những người khác vì biết họ cũng đã nói dối", thám tử của Sở Cảnh sát Newport Beach cho biết.

Alonso Machain là người tiếp theo thú nhận vai trò trong vụ giết người. Anh ta khai rằng lần đầu gặp Skylar khi còn là quản giáo tại nhà tù Seal Beach. Alonso thừa nhận đã tham gia các vụ giết người và tiết lộ toàn bộ âm mưu cho cảnh sát.

Alonso kể vào ngày 15/11/2004, anh ta, Skylar và một đồng phạm khác tên John Kennedy, thành viên băng đảng ở Long Beach, dụ vợ chồng Hawks lên chiếc du thuyền tới Đảo Santa Catalina.

Skylar và John khống chế và còng tay Tom, trong khi Alonso còng tay Jackie. Alonso khai rằng, theo lệnh của Skylar, anh ta đã dùng băng dính bịt mắt và miệng rồi trói cặp đôi lại.

Sau khi Skylar lái thuyền đến vùng sâu nhất trên biển, họ trói cặp đôi vào một chiếc mỏ neo. Skylar ném mỏ neo xuống biển tại nơi có độ sâu khoảng 1.060 m.

Jennifer không có mặt trên thuyền khi án mạng xảy ra. Nhưng cô ta cũng bị bắt, chỉ vài tuần sau khi sinh con thứ hai. Các điều tra viên phát hiện Skylar và Jennifer đã nói chuyện điện thoại nhiều lần vào ngày Jon Jarvi bị sát hại, và cả khi vợ chồng Hawks bị sát hại. Theo cảnh sát, Jennifer hiện diện trên thuyền bằng sự chỉ dẫn về mặt tinh thần.

Jennifer Deleon khi bị bắt. Ảnh: California Dept. of Corrections

Alonso làm chứng trong ba phiên tòa riêng biệt chống lại Jennifer, Skylar và John. Theo thỏa thuận với bên công tố, anh ta nhận tội ngộ sát và bị kết án 20 năm 4 tháng tù.

Năm 2006, Jennifer bị kết tội giết Tom và Jackie, nhận hai án tù chung thân không ân xá. Cô ta cũng bị buộc tội liên quan đến vụ giết Jon Jarvi, nhưng thẩm phán đã bác bỏ cáo buộc này.

Gần hai năm sau, Skylar ra tòa vì tội giết Tom, Jackie Hawks và Jon Jarvi. Anh ta bị kết tội trong cả ba vụ giết người.

John cũng bị kết tội giết vợ chồng Hawks. Anh ta và Skylar đều bị kết án tử hình, đến nay vẫn chưa thi hành án.

Tuệ Anh (theo ABC, Oxygen)