AC Milan và Inter được quyền phá bỏ San Siro để xây sân mới

ItalyTương lai San Siro cuối cùng cũng có lời giải, sau khi Hội đồng Thành phố Milan chính thức cho phép hai CLB AC Milan và Inter Milan được quyền mua lại SVĐ này và toàn quyền quyết định.

San Siro, sân nhà của cả hai CLB AC Milan và Inter, đã luôn là biểu tượng của không chỉ thành phố Milan mà còn của cả bóng đá Italy. Tuy nhiên, giống như nhiều sân bóng đá khác ở Italy, San Siro thuộc sở hữu của chính quyền thành phố và hai CLB thành Milan chỉ được phép thuê. Trước tình trạng xuống cấp trầm trọng và khả năng ngày càng hạn chế trong việc khai thác doanh thu của San Siro, việc giữ lại hay phá bỏ cầu trường này đã là chủ đề thảo luận trong suốt nhiều năm.

Và vào lúc 3h46 sáng giờ địa phương ngày 30/9/2025, sau hơn 12 tiếng thảo luận và bỏ phiếu, Hội đồng Thành phố Milan đã thông qua bản nghị quyết với 24 phiếu thuận và 20 phiếu chống: SVĐ San Siro sẽ được bán cho AC Milan và Inter. Hai CLB giờ đây sẽ có quyền phá bỏ sân và xây dựng một SVĐ mới trong tương lai gần.

Một góc sân San Siro trước trận AC Milan và Atalanta ở Serie A ngày 15/5/2022. Ảnh: Reuters

Cách đây khoảng một tuần, trên một chương trình phát thanh của Rai Radio 1, khi nói về tình trạng và tương lai của sân San Siro, Beppe Marotta, Chủ tịch Inter Milan, từng phát biểu: "San Siro là công trình xuống cấp, giống như Wembley trước đây, cần phải phá bỏ và xây mới. Milan là một trong những thành phố hấp dẫn nhất châu Âu, và AC Milan cùng Inter là hai biểu tượng thể thao xuất sắc của thành phố. Tuy nhiên, Milan đang có nguy cơ trở thành một thành phố bị gạt ra bên lề trong bức tranh bóng đá châu Âu".

Theo lời Marotta, cầu trường với biệt danh La Scala được khánh thành năm 1926 này đã không còn đủ khả năng để tổ chức một trận chung kết Champions League. Italy cùng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đồng đăng cai Euro 2032, nhưng hiện tại, Milan không nằm trong danh sách các thành phố đăng cai, Italy chỉ có một SVĐ đáp ứng 100% tiêu chuẩn cho sự kiện này là Juventus Stadium ở Turin. "Tất cả là do những cuộc tranh luận chính trị, nơi các nhân vật chủ chốt là những chính trị gia từ ba thập kỷ trước, rất bảo thủ và không hiểu biết về đổi mới", Marotta lý giải.

"San Siro cần được tôn trọng, bởi nó là nơi lưu giữ những cảm xúc vĩ đại và là biểu tượng lịch sử của hai CLB":, Marotta tiếp tục. "Nhưng chúng ta phải hướng tới tương lai. Đây là một công trình xuống cấp, cũ kỹ, đòi hỏi bảo trì liên tục. Wembley đã được phá bỏ và xây mới, và chúng ta cũng có nhu cầu cấp thiết để làm điều tương tự với San Siro".

Với sức chứa hơn 75.000 chỗ ngồi, San Siro là SVĐ lớn nhất Italy và là một trong những cầu trường lớn nhất châu Âu. Sau gần 100 năm tồn tại, nó đã trải qua nhiều lần nâng cấp, trùng tu, như các giai đoạn 1935, 1955, 1987-1990 hay gần nhất là 2015-2016.

"Chúng tôi muốn xây một SVĐ mới gần khu vực San Siro", vẫn lời Marotta. "Chúng tôi đang nói về các khoản đầu tư tư nhân, đến từ nguồn vốn của hai CLB. Dự án này sẽ mang lại lợi ích lớn cho thành phố về cơ sở hạ tầng, việc làm và du lịch. Hiện tại, ở châu Âu, chúng tôi không còn sức cạnh tranh: AC Milan và Inter chỉ thu về khoảng 94 triệu USD mỗi đội, trong khi các CLB khác ở châu Âu có thể thu về 352 triệu USD. Sự chênh lệch lớn này tạo ra những tác động tiêu cực đến khả năng cạnh tranh".

Trong 10 năm qua, châu Âu đã xây mới 153 SVĐ, trong khi ở Italy, chỉ có ba sân được cải tạo, tương đương 1%. Ông Marotta tin rằng không chỉ AC Milan hay Inter, mà các CLB Italy rất cần những SVĐ mới. "Chúng tôi muốn thực hiện điều này ngay tại Milan, bởi cả hai đội bóng đều thuộc về thành phố này. Tuy nhiên, nếu gặp phải những trở ngại như hiện nay, rõ ràng chúng tôi sẽ phải tìm kiếm các địa điểm khác ngoài phạm vi thành phố Milan. Chúng tôi muốn thực hiện dự án này cùng nhau, AC Milan và Inter, theo một thỏa thuận đã được ký kết từ lâu. Đây là khoản đầu tư từ tư nhân của hai CLB, không sử dụng bất kỳ đồng tiền công nào, dù chỉ là một đồng", Marotta nhấn mạnh.

Với việc San Siro sẽ chính thức được bán lại cho AC Milan và Inter, hai CLB cần hoàn tất các thủ tục pháp lý trước ngày 10/11 năm nay, ngày mà hợp đồng công chứng cần được ký kết. Nói cách khác, trong 40 ngày tới, hai CLB này cần nhận được sự đồng ý của ngân hàng và hoàn tất thủ tục công chứng.

Cột mốc 10/11 được đặt ra vì vào thời điểm đó, ràng buộc bảo tồn tầng khán đài thứ hai của San Siro do Cơ quan Giám sát Di sản Thành phố Milan quyết định sẽ có hiệu lực. Nếu SVĐ vẫn thuộc sở hữu công vào ngày này, nó sẽ không thể bị phá bỏ.

Manica và Foster+Partners, hai công ty kiến trúc đẳng cấp thế giới được hai CLB lựa chọn, sẽ xây dựng dự án SVĐ mới, hiện chưa được khởi động cụ thể. Dự án này sẽ phải được phê duyệt từ nhiều cơ quan liên quan của thành phố Milan và vùng Lombardy. Quy trình này không đơn giản, bởi theo báo Italy Gazzetta dello Sport, những người muốn giữ lại San Siro sẽ nộp đơn kháng cáo và vụ việc có thể được chuyển sang tòa án.

Sang năm 2026, AC Milan và Inter vẫn sẽ tiếp tục thi đấu tại San Siro, nơi đây cũng sẽ tổ chức lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông vào tháng 2/2026. Theo kế hoạch, việc xây dựng SVĐ mới, được xây dựng trong khu vực bãi đậu xe của sân San Siro hiện tại, sẽ bắt đầu vào nửa đầu 2027. Trong vài năm, hai SVĐ sẽ cùng tồn tại: một đang hoạt động và một đang xây dựng.

Theo tính toán của cả AC Milan và Inter, SVĐ mới có thể được khánh thành vào 2031, tức sau bốn năm xây dựng. Thành Milan bấy giờ sẽ có hai SVĐ, một cổ kính và một hiện đại, nằm đối diện nhau, quá khứ và tương lai trên cùng một quảng trường.

San Siro cuối cùng sẽ được tháo dỡ và phần lớn bị phá bỏ với tiến độ hợp lý, dự kiến là trong khoảng 12 tháng đầu tiên sau khi SVĐ mới được hoàn tất. Việc phá bỏ sẽ bắt đầu từ phần mái và tiến hành xuống dưới. Tầng khán đài thứ ba sẽ được tháo dỡ trước, sau đó là tầng thứ hai, rồi tầng thứ nhất. Góc đông nam của San Siro sẽ được giữ lại, bao gồm một phần khán đài màu cam và một phần khán đài Curva Sud nổi tiếng.

Hoàng Thông tổng hợp