AC Logistics hợp tác ZTE tăng cường chuỗi cung ứng tại Philippines

ZTE và AC Logistics bắt tay nhằm củng cố hoạt động logistics, hỗ trợ các dự án công nghệ và hạ tầng số của ZTE tại thị trường Philippines.

Theo thỏa thuận, AC Logistics sẽ đóng vai trò là trụ cột logistics cho ZTE, cung cấp các dịch vụ môi giới hải quan, logistics hợp đồng, phân phối nội địa và giao nhận vận tải.

Đại diện AC Logistics cho biết sự hợp tác hướng tới mục tiêu đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại Philippines, thông qua việc củng cố nền tảng logistics phục vụ phát triển công nghệ và hạ tầng trên phạm vi toàn quốc.

Các lãnh đạo của AC Logistics Holdings Corp và ZTE Corp trong lễ ký kết thỏa thuận hợp tác gần đây. Ảnh: ZTE Philippines

Liên minh này cũng hỗ trợ các dự án công nghệ và kết nối đang được ZTE triển khai, đồng thời phù hợp với chiến lược của AC Logistics trong việc cung cấp các giải pháp logistics tiêu chuẩn quốc tế cho những ngành công nghiệp then chốt.

Trong một thông báo riêng, ZTE nhấn mạnh việc kết hợp năng lực công nghệ toàn cầu của tập đoàn với thế mạnh triển khai tại địa phương của AC Logistics – doanh nghiệp logistics thuộc Tập đoàn Ayala - sẽ giúp nâng cao độ tin cậy chuỗi cung ứng, hiệu quả vận hành và tiến độ bàn giao dự án tại Philippines.

Trước đó, Cục Hải quan - cảng Cebu cho biết đã có buổi làm việc với ZTE Philippines Inc. liên quan đến các lô hàng phục vụ dự án của hãng với các tập đoàn trong nước, trong đó toàn bộ hàng hóa dự kiến được thông quan qua cảng Cebu.

AC Logistics Holdings Corp là doanh nghiệp logistics tích hợp tại Philippines, cung cấp dịch vụ từ hải quan, kho vận đến phân phối, trực thuộc Tập đoàn Ayala. Còn ZTE Corp là tập đoàn công nghệ đa quốc gia của Trung Quốc, hoạt động trong các lĩnh vực viễn thông, hạ tầng mạng và giải pháp công nghệ thông tin toàn cầu.

Gia Hân (Theo PortCalls)