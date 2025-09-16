ABS phê duyệt thiết kế tàu container 16.000 TEU chạy điện

HD KSOE và HD HHI vừa đạt chứng nhận Approval in Principle (AiP) từ Hiệp hội Đăng kiểm Mỹ (ABS) cho thiết kế tàu container 16.000 TEU sử dụng hệ thống động cơ điện.

ABS cho biết đã đánh giá thiết kế hệ thống điện của con tàu dựa trên các tiêu chuẩn phân cấp, bao gồm phát điện, chuyển đổi điện năng và động cơ đẩy. Việc được cấp AiP đánh dấu hoàn thành giai đoạn đầu tiên của dự án.

Theo kế hoạch, HD Hyundai Heavy Industries (HD Hyundai) sẽ bước sang giai đoạn hai vào năm 2026, ứng dụng hệ thống lưu trữ năng lượng và bộ truyền động hiệu suất cao nhằm đẩy nhanh thương mại hóa công nghệ tàu biển không phát thải carbon.

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) và HD Hyundai Heavy Industries (HD HHI) đã nhận được sự chấp thuận về nguyên tắc (AiP) từ ABS cho thiết kế ý tưởng của họ về một tàu container 16.000 teu với hệ thống đẩy điện. Ảnh: Seatrade Maritime News

Năm nay, ABS và các nhà máy đóng tàu Hàn Quốc đã công bố nhiều chứng nhận AiP khác, gồm hệ thống xử lý hàng hóa cho tàu chở ethane cỡ lớn, cũng như mẫu thiết kế tàu container 15.000 TEU chạy bằng năng lượng hạt nhân sử dụng lò phản ứng mô-đun nhỏ.

Thông tin mới nhất được công bố tại triển lãm GasTech ở Milan (Italy).

"ABS, HD KSOE và HHI cùng cam kết tận dụng nguồn lực và chuyên môn để thúc đẩy ứng dụng công nghệ điện trong ngành hàng hải. Đây là cột mốc quan trọng, góp phần tích hợp an toàn động cơ điện vào các tàu biển cỡ lớn", ông Joshua Divin, Phó chủ tịch cấp cao mảng phát triển kinh doanh hàng hải tại ABS, chia sẻ.

Ông Byoung-Hun Kwon, Giám đốc HD KSOE, cho biết, thành tựu này là bước đi chiến lược hướng tới mục tiêu trung hòa carbon năm 2050 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO). "Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển công nghệ tàu thân thiện môi trường, hiệu suất cao để củng cố niềm tin từ các hãng vận tải biển toàn cầu", ông nói.

Ngọc Minh (theo Seatrade Maritime News)