ABC Việt Nam bắt tay Citek chuyển đổi số với SAP Cloud ERP

Hai doanh nghiệp ký kết và khởi động dự án chuyển đổi số quản trị tổng thể với SAP Cloud ERP theo chuẩn quốc tế, hôm 25/6.

Công ty ABC Việt Nam đã ký hợp đồng với Citek để thực hiện dự án chuyển đổi số quản trị tổng thể doanh nghiệp với hệ thống SAP Cloud ERP. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược của ABC Việt Nam để chuẩn hóa quy trình quản trị, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Dịu, Tổng giám đốc ABC Việt Nam tại lễ ký kết. Ảnh: Citek

Bà Nguyễn Thị Dịu, Tổng giám đốc ABC Việt Nam cho biết, việc lựa chọn SAP Cloud ERP phù hợp chiến lược và tầm nhìn dài hạn của công ty, giúp tối ưu hóa quy trình ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Bà cho biết thêm rằng, chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn, mà là điều kiện bắt buộc để mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo đó, dự án này giúp ABC Việt Nam giảm phụ thuộc vào hạ tầng công nghệ thông tin truyền thống. Hệ thống này cho phép triển khai nhanh chóng, cập nhật công nghệ liên tục, dễ dàng tích hợp với các hệ thống vệ tinh và hỗ trợ phát triển kinh doanh theo mô hình đa pháp nhân, đa nhà máy. Điều này có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường thức ăn chăn nuôi ngày càng cạnh tranh, ABC Việt Nam đang từng bước hiện thực hóa chiến lược mở rộng kinh doanh đa ngành, nâng tầm vị thế và hướng tới phát triển bền vững.

"ABC đầu tư chuyển đổi số với SAP Cloud ERP không chỉ là đầu tư một hệ thống, mà đang đầu tư vào nền tảng chiến lược để phát triển bền vững, theo định hướng minh bạch và chuyên nghiệp. Nền tảng này sẽ góp phần hỗ trợ đắc lực để ABC hiện thực hoá tầm nhìn, trở thành top 10 doanh nghiệp trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi vào năm 2030", ông Nguyễn Công Tẩn, Tổng giám đốc Citek nói.

Ông Nguyễn Công Tẩn, Tổng giám đốc Citek tại sự kiện. Ảnh: Citek

Với gần hai thập kỷ phát triển trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nguyên phụ liệu ngành thức ăn chăn nuôi, ABC đã xây dựng nền tảng với hệ thống nhà máy hiện đại, mạng lưới phân phối rộng khắp từ miền Bắc đến TP Huế. Công ty này cũng mở rộng sang các lĩnh vực chiến lược như chăn nuôi gia công, kinh doanh lương thực và khách sạn.

Citek là đơn vị tiên phong tư vấn và triển khai thành công SAP Cloud ERP tại Việt Nam, được SAP vinh danh Best Grow Partner (Best SAP Cloud ERP Partner) 2024, Best Midmarket Partner of the Year 2024. Theo doanh nghiệp này, hiện họ đồng hành hơn 110 khách hàng, triển khai thành công các giải pháp SAP Cloud ERP, SAP Cloud ERP Private, BI... như: Hoà Phát Dung Quất, Gelex Electric, Cadivi, Minh Phú, Pharbaco, Tường An, Uniben, Digiworld, Gỗ An Cường, Ajinomoto, Honda, Friwo, Karcher, Adidas...

Đại diện Citek và ABC tại lễ ký kết. Ảnh: Citek

Với giải pháp ERP chiến lược của hãng SAP trên nền tảng S/4HANA Public Cloud – SAP Cloud ERP, Citek tiên phong đầu tư nguồn lực riêng biệt, xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn và triển khai chuyên sâu, đào tạo theo chuẩn SAP Global. Theo Citek, chiến lược này giúp họ liên tiếp dẫn dắt các dự án SAP Cloud ERP trong các lĩnh vực: sản xuất, nhựa - bao bì, dược phẩm, hóa chất, thực phẩm và đồ uống, tiêu dùng, thương mại...

Quang Anh