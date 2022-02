Abbott thu hồi sữa bột nghi nhiễm khuẩn

Công ty Abbott thu hồi lô sữa bột Alimentum nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam sau khi Cục An toàn Thực phẩm cảnh báo sữa có nguy cơ nhiễm vi khuẩn đường tiêu hóa.

Cảnh báo được Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đưa ra ngày 20/2, khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng một số sản phẩm dinh dưỡng công thức (sữa bột) do hãng Abbott Nutrition sản xuất ở Sturgis, Michigan (Mỹ). Những sữa này đã được nhập khẩu về Việt Nam, bao gồm nhãn hiệu Similac, Alimentum và EleCare, các lô có mã số chữ số đầu tiên từ 22 đến 37; mã trên bao bì ký hiệu K8, SH hoặc Z2; hạn sử dụng ngày 4/1/2022 trở về sau. Cục cũng đề nghị người dân thông báo ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện sản phẩm được cảnh báo trên thị trường.

Trả lời VnExpress ngày 22/2, ông Đỗ Hữu Tuấn (Phó Cục trưởng An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) cho biết các sản phẩm này do doanh nghiệp thu hồi tự nguyện, do đó hiện chưa rõ số lượng. Cục đã yêu cầu doanh nghiệp báo cáo. Sau khi thu hồi sản phẩm, doanh nghiệp sẽ đề xuất hình thức xử lý.

Chiều cùng ngày, bà Đinh Hồng Ngọc (Giám đốc Truyền thông Đối ngoại Công ty Abbott tại Việt Nam) cho biết Abbott đang tiến hành thu hồi sữa bột Alimentum, bởi chỉ nhập khẩu và phân phối chính thức sản phẩm này từ nhà máy ở Sturgis. Các lô Similac và EleCare trong diện cảnh báo, Abbott Việt Nam không nhập khẩu, do đó vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Abbott mở hai đường dây nóng 1800558891 và 19001519 để khách hàng liên hệ.

Abbott Việt Nam chưa cho biết chi tiết về số lượng sản phẩm sữa Alimentum cần thu hồi cũng như quy trình thu hồi cụ thể diễn ra như thế nào.

Hình ảnh số lô sữa bột bị cảnh báo nhiễm khuẩn phải thu hồi. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm

Trước đó, Cục An toàn Thực phẩm nhận được thông tin từ Mạng lưới các cơ quan An toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) về sự cố một số trẻ nhỏ bị nhiễm vi khuẩn Cronobacter sakazakii và Salmonella newport, liên quan đến sử dụng sữa bột sản xuất tại nhà máy ở Sturgis. Hãng Abbott tại Mỹ đã thu hồi các sản phẩm liên quan được sản xuất ở nhà máy này. Cục An toàn Thực phẩm cũng yêu cầu Abbott Việt Nam làm rõ thông tin và khẩn trương thu hồi toàn bộ lô sản phẩm bị cảnh báo trên thị trường.

Vi khuẩn Cronobacter sakazakii có thể gây nhiễm trùng nặng, dẫn đến nhiễm trùng huyết, viêm màng não, đe dọa tính mạng. Các triệu chứng bệnh bao gồm trẻ bú kém, khó chịu, thay đổi nhiệt độ, vàng da, thở rít và cử động bất thường. Nhiễm trùng Cronobacter sakazakii cũng có thể gây tổn thương ruột và lan qua máu, đến các bộ phận khác của cơ thể.

Salmonella newport là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa và sốt. Hầu hết trẻ nhiễm khuẩn Salmonella bị tiêu chảy, sốt và đau quặn bụng. Các ca nghiêm trọng có thể sốt cao, đau đầu, hôn mê, phát ban, tiêu ra máu...

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 17/2 thông báo đang điều tra các khiếu nại của người dùng về tình trạng nhiễm khuẩn Cronobacter sakazakii và Salmonella sau khi sử dụng sữa bột dành cho trẻ em của hãng Abbott sản xuất ở Sturgis. Bốn trẻ sơ sinh đã phải nhập viện, trong đó một trẻ tử vong. Theo kết quả của cuộc điều tra của FDA và hãng Abbott, mẫu môi trường từ nhà máy tại Sturgis cho kết quả dương tính Cronobacter sakazakii. FDA cảnh báo người tiêu dùng tránh mua hoặc sử dụng sữa bột từ nhà máy này, đồng thời khuyến cáo không dùng sữa nhãn hiệu Similac, Alimentum hoặc EleCare từ Abbott.

"Đây là sản phẩm được sử dụng làm nguồn dinh dưỡng duy nhất cho nhiều trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, FDA rất lo ngại về các báo cáo nhiễm khuẩn. Chúng tôi đang nỗ lực làm việc với các đối tác để điều tra sâu hơn về khiếu nại, giải quyết mối lo ngại nhanh nhất có thể", Frank Yiannas, ủy viên Chính sách và Xử lý Thực phẩm của FDA, cho biết.

Thông tin thêm về sự cố tại Mỹ, bà Ngọc cho hay "không có sản phẩm được phân phối nào có kết quả dương tính với sự hiện diện của một trong hai loại vi khuẩn này và hãng vẫn đang tiếp tục tiến hành các kiểm nghiệm bổ sung". Bên cạnh đó, các mẫu lưu liên quan đến ba khiếu nại về vi khuẩn Cronobacter sakazakii cho kết quả kiểm nghiệm âm tính; mẫu lưu liên quan đến khiếu nại về vi khuẩn Salmonella newport cũng âm tính.

"Tại Việt Nam, đến nay chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp khiếu nại y tế tương tự", bà Ngọc nói.

Đại diện Abbott tại Việt Nam cho biết thêm, theo quy trình, Abbott kiểm tra chất lượng toàn diện đối với từng lô sữa bột trẻ em được sản xuất, bao gồm cả kiểm nghiệm vi sinh trước khi xuất xưởng. Tất cả sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ em đều được kiểm nghiệm Cronobacter sakazakii, Salmonella newport và các vi khuẩn gây bệnh khác. Sản phẩm chỉ được phép xuất xưởng khi tất cả kiểm nghiệm cho kết quả âm tính.

Thư Anh - Thục Linh