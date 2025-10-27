ABBank vượt kế hoạch lợi nhuận năm sau ba quý

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đạt lợi nhuận trước thuế hơn 2.300 tỷ đồng, hoàn thành 128% kế hoạch năm sau ba quý, đồng thời được chấp thuận tăng vốn điều lên thêm 3.600 tỷ đồng.

Theo báo cáo, hết quý III, tổng tài sản của ngân hàng đạt 204.475 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập hoạt động 5.274 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đạt 116.381 tỷ đồng, tăng 14% và hoàn thành 91% kế hoạch năm. Huy động từ khách hàng đạt 143.401 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ và vượt 24% kế hoạch năm, đảm bảo nguồn vốn cho tăng trưởng tín dụng giai đoạn cuối năm.

Giao dịch viên đang tư vấn cho khách hàng. Ảnh: ABBank

Các chỉ số hiệu quả hoạt động cũng được cải thiện đáng kể: tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 16,5%, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm còn 33%, nhờ thu nhập hoạt động tăng trong khi chi phí được kiểm soát chặt chẽ.

Bên cạnh tăng trưởng quy mô, chất lượng tài sản tiếp tục được cải thiện rõ nét. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,7%, thấp hơn nhiều so với ngưỡng 3% theo Thông tư 31 của Ngân hàng Nhà nước. Các chỉ tiêu an toàn vốn vẫn duy trì theo chuẩn của Ngân hàng Nhà nước, tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Ngân hàng đẩy mạnh chuyển đổi số, gia tăng trải nghiệm khách hàng. Ảnh: ABBank

Trong chiến lược chuyển đổi số, nền tảng Ngân hàng số thế hệ mới ABBank ra mắt năm 2025 đã giúp thu hút thêm lượng lớn khách hàng mới, nâng cao trải nghiệm và mức độ tương tác. Giao dịch online của khách hàng cá nhân tăng 49%, trong khi khách hàng doanh nghiệp giao dịch qua ABBank Business tăng 20% so với cùng kỳ 2024.

Ngày 22/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chính thức chấp thuận đề nghị của ABBank về việc tăng vốn điều lệ thêm 3.622 tỷ đồng, tương đương mức tăng 35% so với hiện tại.

Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị 3.105 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP) trị giá 517 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của ABBank dự kiến đạt gần 13.973 tỷ đồng, tạo nền tảng tài chính cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ngân hàng dự kiến phát hành 517 tỷ đồng cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên. Ảnh: ABBank

Ông Phạm Duy Hiếu, Tổng giám đốc ABBank, cho biết kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm là minh chứng cho định hướng phát triển mà ngân hàng kiên định theo đuổi: cân bằng giữa hiệu quả, bền vững và giá trị mang lại cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

"Việc được NHNN chấp thuận tăng vốn thêm hơn 3.600 tỷ đồng là bước tiến quan trọng, giúp ABBank củng cố năng lực tài chính, mở rộng quy mô và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới tiện ích hơn, qua đó tiếp tục đồng hành cùng khách hàng và cổ đông trong hành trình phát triển dài hạn", đại diện ngân hàng nhấn mạnh.

Cùng ngày, Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) công bố duy trì mức xếp hạng tín nhiệm A- với triển vọng Ổn định (Stable) cho ABBank. Theo VIS Rating, ngân hàng đã cải thiện rõ rệt trong quản trị rủi ro, xử lý nợ xấu và ổn định thanh khoản, góp phần củng cố niềm tin của thị trường và nhà đầu tư. Tổ chức này cho biết, ABBank có thể được nâng hạng tín nhiệm nếu tiếp tục duy trì hiệu quả trong quản trị rủi ro và đẩy mạnh phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi.

(Nguồn: ABBank)