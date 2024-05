ABBank tung chương trình vay lãi suất ưu đãi

Ngân hàng đưa ra lãi suất 6,8% một năm hoặc 7,5% hai năm với người vay mua nhà, ôtô, 4,99% một năm cho khách hàng mở rộng sản xuất kinh doanh.

Đại diện của Abbank cho biết từ đầu năm đến nay, nhiều ngân hàng áp dụng ưu đãi lãi suất cho khách hàng cả cá nhân lẫn doanh nghiệp vay mua nhà hoặc đầu tư kinh doanh. Điều này thúc đẩy lượng khách hàng vay vốn tăng và giúp họ tiếp cận với các khoản vay dễ dàng hơn.

Khách hàng có cơ hội sở hữu căn nhà trong mơ với lãi suất ưu đãi từ ABBank. Ảnh: Freepik

Anh Hiệp (33 tuổi, sống tại Bình Dương) vừa cùng gia đình chuyển đến ngôi nhà 3 tầng mới mua tại Thuận An bằng hình thức vay trả góp ngân hàng sau 3 năm phải lùi lại kế hoạch "an cư lập nghiệp" do dịch Covid-19. Anh dự kiến ổn định xong nhà cửa, sẽ tiếp tục vay ngân hàng để mua ôtô, hỗ trợ việc kinh doanh.

Bên cạnh thị trường bất động sản, hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể cũng dần nhộn nhịp trở lại. Anh Trường (chủ một doanh nghiệp nhỏ tại quận 7, TP HCM) cũng đang làm hồ sơ vay vốn một ngân hàng để đầu tư căn homestay tại Phan Thiết.

"Sau khi cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đi vào hoạt động, lượng du khách đổ về Phan Thiết ngày càng nhiều. Tôi và đồng nghiệp đặt khá nhiều hy vọng khi quyết định vay vốn, đầu tư vào khu homestay này", anh Trường cho biết.

Nhân viên ABBank hỗ trợ tư vấn cho khách hàng vay vốn. Ảnh: ABBank

Nắm bắt nhu cầu thị trường, hàng loạt ngân hàng triển khai nhiều chương trình ưu đãi, các gói tín dụng cho vay ngắn hạn; trung và dài hạn nhằm đáp ứng đa dạng và tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Trong đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank) đưa ra nhiều gói vay với chính sách và lãi suất hấp dẫn.

Cụ thể, với nhu cầu vay vốn trung hay dài hạn phục vụ mua nhà, ôtô, tiêu dùng... với thời hạn khoản vay từ 36 tháng trở lên, ABBank đang triển khai chương trình "Ưu đãi lãi vay, Trao tay giải pháp". Khách hàng được lựa chọn một trong hai phương án lãi suất ưu đãi là 6,8% một năm kéo dài trong 12 tháng hoặc 7,5% một năm kéo dài trong 24 tháng. Chương trình được triển khai đến hết ngày 30/6 dành cho khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn của ABBank và đồng thời sử dụng dịch vụ ngân hàng số AB Ditizen.

Đại diện ngân hàng cho biết ABBank phát triển gói giải pháp với chính sách thiết thực: tài trợ tối đa tới 100% nhu cầu vốn, thời gian cho vay tối đa 35 năm, ân hạn nợ gốc 24 tháng và được linh hoạt chứng minh nguồn thu.

"Thông qua gói giải pháp, khách hàng sẽ có nguồn tài chính ổn định để an cư lạc nghiệp, phục vụ các nhu cầu tiêu dùng cần thiết và góp phần xây dựng cuộc sống tương lai", vị đại diện cho biết.

Khách hàng có nhu cầu mở rộng kinh doanh có cơ hội vay với mức lãi suất cạnh tranh từ 4,99% một năm. Ảnh: ABBank

Bên cạnh gói giải pháp "an cư", việc đồng hành cùng khách hàng "lạc nghiệp" cũng được ABBankk chú trọng thông qua gói giải pháp hỗ trợ dòng vốn ngắn hạn mở rộng sản xuất kinh doanh cá nhân mang tên "Vay vốn dễ dàng – Kinh doanh như ý" với mức lãi suất cạnh tranh từ 4,99% một năm.

Chương trình được ngân hàng phát triển dành cho các khách hàng cá nhân, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh đáp ứng các điều kiện và có nhu cầu vay vốn trong các lĩnh vực như: bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ôtô - xe máy, dịch vụ lưu trú và ăn uống, công nghiệp chế biến - chế tạo... Chính sách cho vay được thiết kế nhằm hỗ trợ khách hàng về dòng tiền một cách nhanh chóng khi cho vay tới 100% nhu cầu vốn, tối ưu thời gian cho vay tới 12 tháng, miễn phí trả nợ trước hạn cùng nhiều ưu đãi khác. Chương trình được triển khai đến hết ngày 31/12/.

"Với sự am hiểu khách hàng, quy trình và thủ tục vay được ABBank xử lý nhanh nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn, giúp khách hàng chủ động với các kế hoạch mở rộng kinh doanh khi môi trường kinh doanh đang dần hồi phục", đại diện ABBank cho biết thêm.

(Nguồn: ABBank)