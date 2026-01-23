ABBank trồng cây, hỗ trợ tạo sinh kế cho người dân

ABBank nhiều năm triển khai chương trình Tết An Bình, trao tặng gần 200.000 cây giống, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương cải thiện thu nhập, ổn định sinh kế.

Trong những năm gần đây, bức tranh an sinh xã hội tại Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Theo báo cáo ESG Progress Tracker 2025 của PwC Việt Nam, 89% doanh nghiệp Việt đưa yếu tố bền vững ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) vào lộ trình dài hạn.

Các đơn vị khi triển khai hoạt động an sinh xã hội đã tiếp cận bằng những hành động cụ thể, đi từ nhu cầu thực tế địa phương thay vì chỉ tập trung vào hỗ trợ ngắn hạn. Nhiều tổ chức ưu tiên các chương trình gắn với môi trường, sinh kế và khả năng tự chủ của cộng đồng.

Trong đó, ABBank là một trong những ngân hàng có nhiều hoạt động tích cực vì cộng đồng, nổi bật là chương trình Tết An Bình đã được tổ chức trong nhiều năm qua. Theo đại diện ngân hàng, những năm gần đây, Tết An Bình đã có sự chuyển dịch về định hướng, thay vì tập trung chủ yếu vào hỗ trợ nhu yếu phẩm dịp Tết, chương trình được mở rộng mục tiêu, gắn hoạt động an sinh xã hội với tạo sinh kế và bảo vệ môi trường, hướng tới tác động bền vững hơn cho cộng đồng.

Hành trình phủ xanh Việt Nam của ABBank bắt đầu từ Tết An Bình 2021. Ảnh: ABBank

Từ năm 2020 ABBank triển khai dự án "Xanh An Bình - Xanh Việt Nam" nhằm hưởng ứng Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" do Thủ tướng Chính phủ phát động. Ngân hàng cho biết, trồng cây góp phần cải thiện môi trường sinh thái, bảo vệ đất và nguồn nước, đồng thời tạo sinh kế lâu dài cho người dân, đặc biệt tại các địa phương vùng sâu, vùng xa.

Nhân viên ABBank tham gia Tết An Bình. Ảnh: ABBank

Sau 5 năm liên tiếp triển khai dự án "Xanh An Bình - Xanh Việt Nam", ngân hàng đã trao tặng gần 200.000 cây giống tại nhiều địa phương trên cả nước.

Tại chương trình Tết An Bình 2023, ABBank đã trao tặng 5km đường ống nước sạch cho người dân cùng 10.000 cây đước và phi lao tại rừng phòng hộ huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang (cũ). Ảnh: ABBank

Năm nay, với chủ đề "Gieo mầm xanh hạnh phúc", điểm đến của hành trình là xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An. Đây là khu vực còn nhiều khó khăn, cộng đồng chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp nhưng thiếu vốn và cây giống bền vững.

Ngày 25/1, ABBank sẽ phối hợp với chính quyền địa phương trao tặng 100.000 cây quế cho các hộ dân. Loại cây này có chi phí đầu tư ban đầu thấp, khả năng sinh trưởng tốt và giá trị kinh tế cao. Trong quá trình chăm sóc, người dân có thể thu hoạch lá, cành để tạo nguồn thu ngắn hạn, đồng thời hướng tới giá trị lâu dài từ cây quế, qua đó từng bước cải thiện thu nhập và ổn định sinh kế. Song song với hoạt động trồng cây, chương trình vẫn duy trì thăm hỏi, trao quà Tết cho các hộ gia đình khó khăn.

Bước sang năm thứ 17 triển khai, Tết An Bình đã tạo được những dấu ấn riêng, khẳng định cam kết của ABBank trong việc theo đuổi phát triển bền vững, đồng hành cùng cộng đồng thông qua các giải pháp an sinh dài hạn.

(Nguồn: ABBank)