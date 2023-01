ABBank trồng 10.000 cây giống rừng phòng hộ ven biển Tiền Giang

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) sẽ trồng 10.000 cây đước và phi lao tại ba ha khu rừng phòng hộ ven biển thuộc xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang.

Đây là năm thứ 14 chương trình Tết An Bình được triển khai và cũng là năm thứ 3 liên tiếp ABBank đồng hành cùng Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện dự án Tết An Bình: "Xanh An Bình - Xanh Việt Nam". Sự kiện hưởng ứng lời kêu gọi trồng một tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

Cán bộ, nhân viên ABBank tham gia hỗ trợ trồng cây trong chương trình thiện nguyện Tết An Bình năm 2021. Ảnh: ABBank

Nằm ở phía đông tỉnh Tiền Giang, huyện Tân Phú Đông có 12 km bờ biển, tổng diện tích mặt nước biển gần 6.000 ha. Bên cạnh thuận lợi về phát triển kinh tế biển, Tân Phú Đông cũng gặp không ít thách thức vì tình trạng sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất của nhiều hộ dân sinh sống ven biển.

Trong khi đó, rừng phòng hộ ven biển là vành đai tự nhiên có vai trò quan trọng đối với tỉnh Tiền Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giúp duy trì hệ sinh thái bên trong, cân bằng môi trường, đồng thời tham gia bảo vệ người dân, nhất là khu định cư của hàng nghìn hộ dân sinh sống tập trung theo các tuyến đê biển khỏi nạn xâm thực của biển. Đây cũng là nơi sinh sản và tăng trưởng của các loài động vật thủy sinh. Bên cạnh đó, các địa phương có thể tận dụng những cánh rừng này làm du lịch sinh thái, phát triển kinh tế vùng.

Rừng phòng hộ tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: ABBank

Hoạt động trồng cây tại khu rừng phòng hộ ven biển do Tết An Bình 2023 đem lại được kỳ vọng góp phần bảo vệ môi trường, giúp đa dạng hệ thực vật ven biển, tạo sinh kế cho người dân địa phương, đồng thời ngăn chặn thiên tai, bão lũ và giảm thiểu các tác hại của việc xâm lấn đất liền.

Ngoài chương trình trồng cây, Tết An Bình 2023 còn mang đến 5 km đường ống nước sạch (nước máy) cho các hộ dân xã Phú Tân và Tân Thới - những hộ dân nở xa đường ống chính chưa tiếp cận được với nguồn nước máy. Đại diện ABBank cho tin rằng, nguồn nước sạch tại hai xã Phú Tân và Tân Thới sẽ góp phần tạo sự khởi đầu sung túc và thịnh vượng cho bà con nơi đây.

Dịp này, ngân hàng cũng trao tặng 25 suất học bổng cho 25 học học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai xã Phú Tân và Tân Thới.

Cán bộ nhân viên ABBank chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện chính quyền và người dân tại Lào Cai mùa Tết An Bình 2022. Ảnh: ABBank

Với định hướng là ngân hàng bán lẻ thân thiện với cộng đồng, từ những ngày đầu mới thành lập, ABBank đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội khắp cả nước. Riêng trong năm 2022, nhà băng này đã chi hơn 11 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, trong đó, Tết An Bình là một trong những chương trình nổi bật, được phát động từ năm 2010. Sau 13 năm triển khai, đến nay chương trình ngày càng được đón nhận và mở rộng, không đơn thuần là mang Tết ấm no đến với các gia đình khó khăn, mà còn hướng tới ý nghĩa bảo vệ môi trường sống và sinh kế cho người dân.

Tuệ Minh