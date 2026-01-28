ABBank tặng 100 nghìn cây quế cho người dân Nghệ An

Trong khuôn khổ chương trình Tết An Bình 2026, ABBank đã trao tặng 100.000 cây quế giống, 10.000 kg phân bón cùng nhiều phần quà Tết cho người dân xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An, ngày 25/1.

Với chủ đề "Gieo mầm xanh hạnh phúc", chương trình hỗ trợ 228 hộ dân tại địa phương, chủ yếu là các gia đình có đất rừng nhưng chưa đủ điều kiện đầu tư trồng cây trong nhiều năm qua. Việc hỗ trợ cây giống đi kèm phân bón giúp người dân có điều kiện chăm sóc cây ngay từ giai đoạn đầu, từng bước hình thành các vườn quế ổn định, tạo sinh kế lâu dài.

ABBank trao tặng 100 nghìn cây quế giống cho 228 hộ dân xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An. Ảnh: ABBank

Cây quế được lựa chọn do phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của Thông Thụ, địa phương được xem là "thủ phủ quế" của tỉnh Nghệ An. Loại cây này có khả năng sinh trưởng tốt, ít tốn công chăm sóc và mang lại giá trị kinh tế ổn định. Trong quá trình phát triển, người dân có thể thu hoạch lá, cành để tăng thu nhập. 100 nghìn cây quế dự kiến góp phần phủ xanh hơn 20 ha đất rừng trên địa bàn xã.

ABBank trao tặng 10.000 kg phân bón nhằm hỗ trợ người dân trong giai đoạn đầu chăm sóc cây trồng. Ảnh: ABBank

Ông Lê Viết Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Thông Thụ, cho biết việc hỗ trợ cây giống kèm phân bón là hướng tiếp cận phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nơi thường xuyên chịu tác động của thiên tai. Theo ông, chương trình không chỉ giúp người dân ổn định đời sống trước mắt mà còn tạo động lực gắn bó lâu dài với sản xuất nông nghiệp.

Nhân viên ABBank cùng người dân xã Thông Thụ tham gia trồng cây quế giống. Ảnh: ABBank

Phát biểu tại lễ trao cây, ông Lại Tất Hà, Phó Tổng giám đốc ABBank, cho biết Tết An Bình là chương trình được ngân hàng duy trì nhiều năm, hướng đến các hoạt động hỗ trợ thiết thực, gắn với sinh kế và môi trường. Trong đó, tiêu biểu là dự án "Xanh An Bình - Xanh Việt Nam" đã được ABBank thực hiện đến nay là năm thứ 6.

"Chúng tôi kỳ vọng những mầm cây hôm nay sẽ góp phần giúp cuộc sống của người dân dần ổn định hơn trong tương lai", ông Hà nói.

Bên cạnh hoạt động trồng cây, ABBank cũng trao 50 phần quà Tết gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thông Thụ, góp phần giúp người dân đón Tết ấm áp hơn.

Đại diện ABBank tới thăm hỏi và trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thông Thụ. Ảnh: ABBank

Tết An Bình là chương trình thiện nguyện của ABBank, được tổ chức thường niên từ năm 2010, nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước mỗi dịp xuân về. Sau hơn 16 năm thực hiện, chương trình dần chuyển từ các hoạt động hỗ trợ ngắn hạn sang những giải pháp dài hơi, gắn với sinh kế, môi trường và nâng cao nhận thức cộng đồng.

"Xanh An Bình - Xanh Việt Nam" là dự án được ABBank triển khai trong 5 năm qua nhằm hưởng ứng Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Chính phủ phát động. Chương trình hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân tại các địa phương còn nhiều khó khăn.

Hoạt động nằm trong ba trụ cột Y tế - Giáo dục - Môi trường mà ABBank theo đuổi trong chiến lược trách nhiệm xã hội, với định hướng gắn hỗ trợ cộng đồng với phát triển bền vững dài hạn.

(Nguồn: ABBank)