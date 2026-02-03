ABBank ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) công bố bộ nhận diện thương hiệu mới ngày 31/1, đánh dấu bước tái định vị với định hướng trở thành "Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc".

Ngân hàng cho biết, với định vị "Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc", các sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm trong giai đoạn tiếp theo được xây dựng dựa trên ba trụ cột: am tường thị trường, thấu cảm nhu cầu khách hàng và linh hoạt trong từng bối cảnh thực tế, hướng tới đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng.

Ban lãnh đạo ngân hàng tham dự lễ công bố định vị thương hiệu mới. Ảnh: ABBank

Cùng với định vị mới, ABBank làm mới toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu. Logo mới kế thừa hai gam màu xanh và cam quen thuộc, song được điều chỉnh với điểm nhấn là hình ảnh chim xanh, lấy cảm hứng từ chim bồ câu, biểu trưng cho sự bình an, bền vững và khát vọng vươn lên. Theo ABBank, hình tượng này được lựa chọn như một ẩn dụ xuyên suốt cho trạng thái hạnh phúc mà ngân hàng hướng tới khi đồng hành cùng khách hàng.

Tinh thần thay đổi còn thể hiện ở thiết kế phông chữ. Logo mới kết hợp các đường nét vững chãi với những góc bo tròn, tạo cảm giác mềm mại nhưng vẫn giữ tính tin cậy. Phần "Bank" được viết thường thay vì in hoa như trước, nhằm nhấn mạnh sự cởi mở và thân thiện trong cách tiếp cận khách hàng. Sau lễ công bố, bộ nhận diện mới sẽ được triển khai đồng bộ trên toàn bộ hệ thống, từ chi nhánh, phòng giao dịch đến các sản phẩm và kênh số.

Ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT ABBank phát biểu tại sự kiện. Ảnh: ABBank

Chia sẻ về việc tái định vị, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị ABBank, cho biết đây là dấu mốc mở ra một giai đoạn phát triển mới với tâm thế và khát vọng mới. "Ngân hàng mở rộng sứ mệnh phụng sự khách hàng và cộng đồng, đồng thời hướng tới trở thành Ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Mục tiêu dài hạn là đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của nền kinh tế, trên nền tảng tài chính bền vững cho khách hàng", ông Tiền chia sẻ.

Không dừng ở nhận diện hay sản phẩm, ABBank cho biết tinh thần "kiến tạo hạnh phúc" còn được cụ thể hóa thông qua các hoạt động ESG và trách nhiệm cộng đồng. Tại sự kiện, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã trao chứng nhận hoàn thành Dự án xây dựng Hệ thống quản lý môi trường và xã hội trong nghiệp vụ tài trợ thương mại cho ABBank. Kết quả này cho thấy ngân hàng đang từng bước áp dụng các chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro môi trường - xã hội trong hoạt động tài chính.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trao chứng nhận hoàn thành Dự án xây dựng Hệ thống quản lý môi trường và xã hội trong nghiệp vụ tài trợ thương mại cho ABBank. Ảnh: ABBank

Việc công bố nhận diện thương hiệu mới diễn ra trong bối cảnh ABBank khép lại năm 2025 với kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, đồng thời hoàn tất kiện toàn bộ máy lãnh đạo và được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.600 tỷ đồng. Những yếu tố này tạo nền tảng để ABBank bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, với trọng tâm là bán lẻ và ngân hàng số.

Sau hơn 30 năm hoạt động, ABBank hiện có mạng lưới 165 chi nhánh, phòng giao dịch trên cả nước, cùng các nền tảng ngân hàng số phục vụ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Việc tái định vị và làm mới thương hiệu được xem là bước đi tiếp theo trong quá trình chuyển mình toàn diện của ngân hàng, hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh ngành tài chính - ngân hàng đang thay đổi nhanh chóng.

(Nguồn: ABBank)