ABBank phát động giải chạy gây quỹ bảo tồn làng nghề

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) phát động giải chạy "Bước chân Di sản - Vietnam Heritage Stride 2025", nhằm gây quỹ hỗ trợ các làng nghề truyền thống ở Việt Nam.

"Bước chân Di sản" là giải chạy online kết hợp offline do ABBank phối hợp Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF) cùng Sở Khoa học và Công nghệ TP Huế tổ chức. Theo thể lệ, mỗi km chạy hoặc đi bộ hợp lệ sẽ được quy đổi thành 10.000 đồng đóng góp vào Quỹ Phát triển các làng nghề di sản Việt Nam, với tổng mức cam kết tối đa một tỷ đồng.

Giải chạy online diễn ra từ 8/8 đến 9/11, trên nền tảng Vrace, tạo điều kiện cho mọi người tham gia từ bất cứ đâu. Sau 10 ngày phát động, chương trình đã đạt mức cam kết gây quỹ một tỷ đồng.

Giải chạy offline tại TP Huế thu hút đông đảo runner tham đự. Ảnh: ABBank

Song song, ban tổ chức cũng tổ chức chuỗi giải chạy offline tại 3 miền Bắc - Trung - Nam, gắn liền với các địa danh di sản tiêu biểu của đất nước. Cụ thể, ngày 7/9 tại Địa đạo Củ Chi (TP HCM), ngày 14/9 tại Quần thể di tích Cố đô Huế, và ngày 21/9 tại Làng cổ Đường Lâm (Hà Nội).

Ban tổ chức cho biết những sự kiện này nhằm tạo sân chơi thể thao trực tiếp, đồng thời khơi gợi niềm tự hào, gắn kết và lan tỏa tinh thần bảo tồn di sản ngay tại các không gian văn hóa - lịch sử đặc biệt.

Đáng chú ý, giải chạy tại Cố đô Huế sáng 14/9 có sự tham gia của hơn 100 vận động viên là là lãnh đạo UBND, các sở ban ngành tỉnh TP Huế cùng lãnh đạo, cán bộ nhân viên ABBank và SVF.

Bà Nguyễn Nhã Quyên, Giám đốc Vận hành SVF, cho biết giải chạy "Bước chân Di sản" nằm trong khuôn khổ dự án "Đổi mới trên nền Di sản, thúc đẩy công nghiệp văn hóa sáng tạo, phát triển tương lai bền vững". Mục tiêu của dự án là xây dựng Việt Nam thành quốc gia mạnh về sáng tạo dựa trên nền tảng văn hóa - di sản, giúp người dân tự hào về bản sắc dân tộc, đồng thời "nâng tầm" di sản thông qua đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Các runner tham dự giải chạy tại Địa đạo Củ Chi, TP HCM. Ảnh: ABBank

Theo ban tổ chức, nguồn quỹ từ giải chạy sẽ ưu tiên hỗ trợ các làng nghề tiêu biểu ở Huế và vùng lân cận như: gốm Phước Tích (Phong Điền), tranh làng Sình (Phú Mậu), hoa giấy Thanh Tiên (Phú Vang), mây tre Bao La (Quảng Điền), dệt Zèng (A Lưới - Nam Đông), nón lá Mỹ Lam (Phú Vang), dầu tràm Lộc Thủy (Phú Lộc)... Các làng nghề được lựa chọn cần đáp ứng tiêu chí: mong muốn đổi mới, sản phẩm mang bản sắc riêng, khả năng mở rộng thị trường, thân thiện môi trường và tác động tích cực đến cộng đồng.

Bà Trần Thị Thùy Yên, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Huế, đánh giá cao những tác động tích cực của dự án trong việc quảng bá, phát triển sản phẩm làng nghề gắn với khởi nghiệp và khoa học công nghệ, đồng thời khẳng định cơ quan sẽ tiếp tục đồng hành để triển khai hiệu quả tại địa phương.

Ông Phạm Duy Hiếu, Tổng giám đốc ABBank chia sẻ tại sự kiện Giải chạy ở Cố đô Huế. Ảnh: ABBank

Đại diện ABBank cho biết đây là một trong những hành động cụ thể trong chiến lược ESG mà ngân hàng theo đuổi. Bên cạnh mục tiêu kinh doanh, nhà băng hướng tới phát triển hài hòa giữa lợi ích cộng đồng, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.

"ABBank mong muốn giúp các làng nghề truyền thống thích ứng với xu thế hiện đại, nâng cao năng lực sản xuất và tiếp cận thị trường, qua đó khẳng định giá trị của di sản Việt Nam trên bản đồ sáng tạo toàn cầu", ông Phạm Duy Hiếu, Tổng giám đốc ngân hàng nhấn mạnh.

Các đơn vị kỳ vọng "Bước chân Di sản" sẽ trở thành phong trào lan tỏa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo, gắn kết giá trị truyền thống với đổi mới bền vững.

(Nguồn: ABBank)