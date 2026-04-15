ABBank lên kế hoạch tăng tốc trong năm 2026

ABBank lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 20.245 tỷ đồng trong năm 2026, đồng thời dự định chuyển cổ phiếu sang sàn HoSE, bước vào lộ trình tăng tốc trong giai đoạn mới.

Thông tin này được nêu trong tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), dự kiến diễn ra vào ngày 28/4 tới. Để phục vụ cho giai đoạn tăng trưởng mới, Hội đồng quản trị ABBank dự kiến trình cổ đông phương án tăng thêm 6.273 tỷ đồng vốn điều lệ, nâng tổng mức vốn lên hơn 20.245 tỷ đồng. Kế hoạch này được chia làm 3 đợt.

Đợt 1, ngân hàng sẽ phát hành hơn 209 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Đợt này dự kiến thực hiện trong quý III/2026. Đợt 2, ABBank sẽ chào bán hơn 321 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng một cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 20%, dự kiến triển khai trong quý IV/2026. Đợt 3, nhà băng dự kiến phát hành hơn 96 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 5%, dự kiến thực hiện trong năm 2027.

Theo ABBank, nguồn vốn thu được từ các đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung cho hoạt động cấp tín dụng, đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng.

Cùng kế hoạch tăng vốn, ABBank cũng đề xuất lộ trình chuyển cổ phiếu từ sàn UpCOM sang niêm yết tại sàn HoSE. Nhà băng dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vào tháng 9/2026. Nếu được chấp thuận niêm yết, phiên giao dịch đầu tiên trên sàn HoSE dự kiến bắt đầu từ quý IV/2026.

Năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 4.500 tỷ đồng, đạt 128% so với thực hiện của năm trước. Tổng tài sản dự kiến đạt 291.000 tỷ đồng (tương đương 132%); huy động từ khách hàng đạt 247.417 tỷ đồng (tương đương 153%); dư nợ tín dụng đạt 138.930 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1,5%.

Động lực tăng trưởng

Kế hoạch năm 2026 được xây dựng trên nền tảng kết quả tích cực của năm 2025. Đây được xác định là "năm cuối của giai đoạn bản lề" khi ABBank tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng bứt phá tiếp theo.

Nhờ nỗ lực tối ưu hóa chi phí và ứng dụng công nghệ vào vận hành, quy mô tổng tài sản của ABBank hiện vượt ngưỡng 220.392 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2025, dư nợ tín dụng đạt 127.591 tỷ đồng, tăng 15,9% so với năm 2024. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2025 cũng góp phần gia tăng năng lực huy động vốn, đạt hơn 161.221 tỷ đồng, tăng trưởng 46,6%. Tổng thu nhập hoạt động năm 2025 đạt 8.580 tỷ đồng, tăng 87,3% so với năm trước. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) của ngân hàng được kiểm soát ở mức 35,4%.

Nhờ doanh thu tăng và chi phí kiểm soát tốt, năm 2025 lợi nhuận trước thuế của ABBank đạt mức kỷ lục 3.522 tỷ đồng, tăng 352,4% so với 2024.

Các chỉ số khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tổng tài sản (ROA) năm 2025 lần lượt đạt 18,3% và 1,4%, mức cao so với bình quân ngành. Đại diện ngân hàng cho biết, những con số này là minh chứng cho hiệu quả của việc tái cấu trúc chi phí và chuyển đổi mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng số.

Chất lượng tài sản cũng là điểm sáng trong "sức khỏe" tài chính của ngân hàng. ABBank đã đưa tỷ lệ nợ xấu (NPL) về mức 0,53%, thuộc nhóm thấp nhất hệ thống. Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 11,45%, vượt xa mức tối thiểu quy định. Đây cũng là lý do Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s nâng triển vọng của ABBank từ "Ổn định" lên "Tích cực", thể hiện uy tín của ngân hàng trên thị trường vốn quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận các nguồn lực tài chính ngoài nước.

Chiến lược hành động cho 2026

Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, năm 2026 có nhiều yếu tố hỗ trợ khi tăng trưởng tín dụng toàn ngành dự kiến đạt 15-16%. Các động lực từ đầu tư công, dòng vốn FDI, chính sách thúc đẩy khu vực tư nhân và việc thí điểm tài sản số được kỳ vọng mở ra dư địa tăng trưởng mới. Đồng thời, ngân hàng vẫn thận trọng với rủi ro lạm phát, biến động tỷ giá và chi phí vốn, nhằm cân bằng giữa tăng trưởng và kiểm soát rủi ro.

Trong bối cảnh đó, ở hoạt động tín dụng, ABBank cơ cấu danh mục theo hướng lấy bán lẻ làm trọng tâm, với mục tiêu mảng này đóng góp khoảng 70% tổng thu nhập trong những năm tới. Công nghệ và dữ liệu được xác định là nền tảng để nâng cao hiệu quả vận hành và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Ngân hàng sẽ tập trung ưu tiên nguồn vốn cho các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Việc cấp tín dụng gắn với sự am hiểu ngành nghề, đặc thù kinh doanh của từng khu vực, vùng miền, qua đó xây dựng các gói giải pháp tài chính toàn diện, hướng tới tư duy tài chính theo chuỗi (value chain finance).

Với hoạt động huy động vốn, nhà băng hướng tới triết lý "tích tiểu thành đại", xây dựng nguồn vốn bền vững từ nền tảng khách hàng cá nhân. Trong đó, ABBank tập trung phát triển các sản phẩm huy động vốn hiệu quả, gia tăng tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt khoảng 30% và kiểm soát tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) dưới 70% để đảm bảo an toàn thanh khoản.

Các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu từng nhóm khách hàng như: hưu trí, phục vụ mục tiêu giáo dục, đầu tư an toàn, tích lũy dài hạn... được đẩy mạnh phát triển. Ngân hàng phấn đấu đạt mục tiêu 5 triệu khách hàng cá nhân trong năm 2026.

Trong trường hợp nguồn vốn tạm thời dư thừa, ABBank sẽ chủ động khai thác các cơ hội đầu tư tự doanh phù hợp, nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn. Song song, ngân hàng tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài hệ sinh thái, nhằm kiến tạo các sản phẩm dịch vụ sáng tạo, có hàm lượng công nghệ và số hóa cao.

Với nền tảng từ kết quả kinh doanh năm 2025, ABBank bước vào giai đoạn tăng trưởng mới từ năm 2026. Lộ trình tăng vốn điều lệ, chuyển sàn niêm yết cùng chiến lược tập trung vào mảng bán lẻ sẽ giúp ngân hàng mở rộng quy mô và năng lực cạnh tranh, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam.

