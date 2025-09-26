ABBank hợp tác Misa thúc đẩy hệ sinh thái tài chính số cho SME

ABBank ký hợp tác toàn diện cùng Misa, ngày 23/9, nhằm phát triển hệ sinh thái tài chính - công nghệ hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm SME.

Theo thỏa thuận, ABBank sẽ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính tín dụng và phi tín dụng, cùng nhiều gói giải pháp ngân hàng cho khách hàng trong hệ sinh thái Misa. Ngược lại, Misa sẽ mang đến cho ABBank và khách hàng doanh nghiệp các nền tảng công nghệ và phần mềm số hóa như: kế toán tài chính, hóa đơn điện tử, chữ ký số, quản trị nhân sự, quản lý bán hàng, điều hành doanh nghiệp...

Đặc biệt, giải pháp JetPay Bankhub, công ty thành viên của Misa sẽ hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp của ABBank tự động hóa quản trị dòng tiền, đối chiếu sổ phụ và thực hiện giao dịch tức thời, với mức độ bảo mật cao và khả năng tích hợp linh hoạt cùng hệ thống quản trị nội bộ.

Đại diện ABBank và Misa tham dự lễ ký kết hợp tác ngày 23/9. Ảnh: ABBank

Việc kết hợp giữa giải pháp tài chính của ABBank và nền tảng công nghệ của Misa giúp khách hàng doanh nghiệp tiếp cận hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, tối ưu nguồn vốn, quản trị dòng tiền và số hóa vận hành từ đó tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Hương, Phó tổng giám đốc ABBank, cho biết ngân hàng kỳ vọng hợp tác với Misa sẽ mang lại thêm nhiều giá trị cho khách hàng, nhất là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ.

"Sự kết hợp giữa dịch vụ tài chính và giải pháp công nghệ hiện đại sẽ cung cấp cho doanh nghiệp công cụ thiết thực để phát triển hiệu quả, bền vững trong kỷ nguyên số", bà Hương chia sẻ.

Đại diện Misa, bà Nguyễn Thị Ngoan, nhấn mạnh mục tiêu của doanh nghiệp là mang đến trải nghiệm tài chính - ngân hàng minh bạch, thuận tiện và đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều ngân hàng cũng như tổ chức tín dụng.

Trong thời gian tới, hai đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu và mở rộng triển khai nhiều giải pháp kết hợp tài chính công nghệ số, từ hỗ trợ vốn, quản trị dòng tiền đến các ứng dụng quản trị doanh nghiệp trực tuyến. Sự hợp tác này không chỉ thể hiện cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, tạo nền tảng cho một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vững mạnh và bền vững.

(Nguồn: ABBank)