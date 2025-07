ABBank hoàn thành 90% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm đạt 1.669 tỷ đồng, tăng gần 200% so với cùng kỳ 2024 và hoàn thành 93% kế hoạch cả năm.

Theo báo cáo tài chính, đến ngày 30/6, tổng tài sản của ngân hàng đạt 204.851 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm và vượt 2% so với kế hoạch năm. Huy động từ khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 149.587 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 122.364 tỷ đồng, tăng hơn 11%, chủ yếu ở nhóm khách hàng cá nhân.

Đại diện ngân hàng cho biết, kết quả kinh doanh tích cực đến từ sự tăng trưởng đồng đều ở các mảng cốt lõi. Cụ thể, thu nhập lãi thuần tăng 21,1%, lãi thuần từ dịch vụ tăng 202,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số hiệu quả hoạt động (CIR) được cải thiện, xuống mức 31,29%; ROE đạt 18,3%.

Tính đến hết 30/6, ngân hàng đã hoàn thành 93% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025. Ảnh: ABBank

Chất lượng tài sản được kiểm soát với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,9%, thấp hơn ngưỡng 3% theo quy định tại Thông tư 11 của Ngân hàng Nhà nước. ABBank đã trích lập 865 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng trong nửa đầu năm. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) duy trì trên 8%, tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) đạt 62,82%. Tổ chức xếp hạng Moody’s gần đây tiếp tục đánh giá triển vọng tín nhiệm của ngân hàng ở mức Ổn định (Stable).

Trong quý II/2025, mảng ngân hàng số của ABBank ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nền tảng số thế hệ mới ABBank (thay cho AB Ditizen trước đây) được đưa vào vận hành với loạt tính năng mới, nổi bật là ABBY Family, hỗ trợ phụ huynh quản lý tài chính cùng con. Nhờ đó, số lượng giao dịch cá nhân trên kênh số tăng 18,6%, lượng khách hàng sử dụng tăng 5,8% so với quý trước.

Kết thúc quý II, dư nợ tín dụng của ngân hàng đạt 122.364 tỷ đồng, tăng trưởng tập trung chủ yếu ở nhóm khách hàng cá nhân. Ảnh: ABBank

Ở mảng khách hàng doanh nghiệp, 80% giao dịch được thực hiện trực tuyến qua nền tảng ABBank Business, giúp tối ưu trải nghiệm người dùng và giảm tải vận hành cho đội ngũ kinh doanh.

Cùng với chiến lược số hóa, năm 2025 cũng là thời điểm ABBank đẩy mạnh tái cấu trúc, tập trung sắp xếp lại bộ máy, nâng cao hiệu quả vận hành. Ngân hàng đồng thời điều chỉnh chính sách đãi ngộ như nâng lương, thưởng theo hiệu quả, cho vay ưu đãi, tặng voucher mua ôtô... và triển khai chương trình đào tạo ABBELL nhằm nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ chủ chốt.

Về phát triển bền vững, ABBank thành lập Ủy ban Chiến lược ESG ngay từ đầu năm. Đồng thời, ngân hàng đã ký hợp tác với nhiều tổ chức, doanh nghiệp như Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF), VietED Group, Hệ thống Y tế 315... nhằm đồng hành triển khai các sáng kiến kinh doanh hướng đến phát triển bền vững. Gần đây, ABBank khởi động chương trình "Nâng cao năng lực về Ngân hàng xanh" với sự đồng hành của ADB và PwC. Đây được xem là bước đi chiến lược của nhà băng nhằm thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

Tổng Giám đốc ABBank, ông Phạm Duy Hiếu đánh giá, kết quả tăng trưởng trong quý II cho thấy hiệu quả từ việc phát huy nội lực và cải tổ bộ máy hoạt động.

"Trong nửa cuối năm, ABBank đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng tín dụng, huy động và dịch vụ, hướng đến mức lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch 1.800 tỷ đồng. Ngân hàng cũng chú trọng kiểm soát chất lượng tín dụng, quản trị nợ xấu chặt chẽ", ông Hiếu nhấn mạnh.

(Nguồn: ABBank)