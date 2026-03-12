ABBank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên gần 14.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 10.350 tỷ đồng lên 13.972 tỷ đồng, nhằm củng cố nền tảng tài chính cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Để thực hiện kế hoạch này, ABBank đã phát hành hơn 310 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quyền mua, thu về khoảng 3.104 tỷ đồng. Đồng thời, ngân hàng triển khai chương trình phát hành cổ phiếu theo lựa chọn cho người lao động (ESOP) với gần 52 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 517 tỷ đồng.

Theo đại diện ABBank, việc hoàn tất hai cấu phần phát hành giúp ngân hàng tăng cường năng lực tài chính, đồng thời thể hiện sự đồng hành của cổ đông và sự gắn bó của đội ngũ nhân sự với chiến lược phát triển. Nguồn vốn bổ sung sẽ được ưu tiên sử dụng để mở rộng hoạt động kinh doanh, đặc biệt là tín dụng, đồng thời đầu tư cho chuyển đổi số và nâng cấp hệ thống công nghệ.

Đợt tăng vốn diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của ABBank có nhiều cải thiện. Năm 2025, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.522 tỷ đồng, gấp khoảng 4,7 lần so với năm 2024 và đạt gần 200% kế hoạch năm. Các chỉ số hiệu quả hoạt động cũng cải thiện rõ rệt, phản ánh những chuyển biến từ quá trình tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả vận hành trong những năm gần đây.

Song song với việc củng cố nền tảng tài chính, ABBank đang triển khai quá trình chuyển mình nhằm định vị lại ngân hàng trong bối cảnh ngành tài chính - ngân hàng bước vào giai đoạn cạnh tranh và chuyển đổi mạnh mẽ.

Đầu năm 2026, ngân hàng công bố bộ nhận diện thương hiệu mới với định vị "Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc", hướng tới hình ảnh hiện đại, năng động và gần gũi hơn với khách hàng. Cùng với đó, ABBank cũng thực hiện một số điều chỉnh về nhân sự cấp cao và bộ máy quản trị nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả vận hành và khả năng thích ứng với thị trường. Ông Vũ Văn Tiền quay trở lại đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT ABBank. Ông được xem là người truyền cảm hứng và định hình tầm nhìn cho quá trình tái cấu trúc, hướng ngân hàng tới những mục tiêu phát triển đột phá và bền vững hơn trong tương lai.

Theo định hướng chiến lược, ABBank đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm cải thiện trải nghiệm khách hàng trong thời gian tới. Với nền tảng tài chính vững mạnh hơn, ABBank sẽ tiếp tục đổi mới nhằm mang đến những sản phẩm, dịch vụ tài chính tốt hơn cho khách hàng, đồng thời tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông và cộng đồng.

