ABBank giảm lãi suất cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) giảm lãi suất cho vay đến 2,8% một năm cho khách hàng cá nhân và SME có khoản vay hiện hữu tại khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Cụ thể, khách hàng cá nhân có các khoản vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn sẽ được giảm tối đa 0,75% một năm trong toàn bộ thời gian còn lại của khoản vay. Đối với các khoản vay trung dài hạn như vay mua bất động sản, vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm, vay mua ô tô, vay sản xuất kinh doanh trung dài hạn... khách hàng được hỗ trợ giảm lãi suất tới 2,8% một năm.

Với khách hàng SME, ABBank đang tiến hành rà soát, thống kê danh mục khách hành bị ảnh hưởng tại từng khu vực để đưa ra các phương án hỗ trợ phù hợp, đảm bảo đồng hành kịp thời và đúng nhu cầu của từng doanh nghiệp. Theo đó, ABBank sẽ áp dụng giảm tối đa 1,5% một năm trong 3 tháng đối với các khoản vay ngắn hạn và 6 tháng đối với các khoản vay trung dài hạn.

ABBank giảm lãi suất đến 2,8% một năm dành cho khách hàng cá nhân và 1,5% một năm cho khách hàng SME bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: ABBank

"Thông qua chính sách hỗ trợ này, ABBank mong muốn giúp khách hàng giảm gánh nặng tài chính, có thêm nguồn lực để phục hồi, ổn định đời sống sau thiên tai, tiếp tục góp phần phát triển kinh tế địa phương", ông Phạm Duy Hiếu, Tổng giám đốc ABBank chia sẻ.

Bên cạnh chương trình hỗ trợ về lãi suất dành cho các khách hàng tại khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, ABBank còn triển khai nhiều gói vay ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và SME, như vay sản xuất kinh doanh, vay mua nhà, mua xe, vay dành cho đối tượng ưu tiên (cán bộ công chức, viên chức, giáo viên, bác sĩ...) với lãi suất cạnh tranh và thủ tục linh hoạt, nhanh gọn.

Song song với việc đồng hành cùng khách hàng, ABBank tiếp tục duy trì kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025. Kết thúc tháng 10, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt trên 3.000 tỷ đồng, hoàn thành 167% kế hoạch năm. Đại diện ngân hàng cho biết, kết quả này có được nhờ thực hiện tối ưu doanh thu đi kèm với kiểm soát chi phí hoạt động hiệu quả, đưa mức CIR của ngân hàng về mức dưới 30%.

Đại diện ABBank nhận giải Top 10 Doanh nghiệp đăng ký giao dịch thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch 2024 - 2025 do HNX công bố. Ảnh: ABBank

Ngày 7/11 vừa qua, ABBank tiếp tục được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp đăng ký giao dịch thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch 2024 - 2025. Đây là năm thứ 2 liên tiếp ngân hàng được nhận giải thưởng này, minh chứng cho cam kết của ABBank trong công tác minh bạch hóa thông tin, quản trị doanh nghiệp hiệu quả và duy trì niềm tin với cổ đông, nhà đầu tư và thị trường.

