ABBank dồn lực cho chiến lược bán lẻ

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa tổ chức Đại hội Cổ đông, trong đó các cổ đông đã thống nhất mục tiêu mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng cổ phần hàng đầu Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực bán lẻ gắn liền phát triển bền vững.

Ngân hàng này đang xây dựng kế hoạch chiến lược cho giai đoạn 2020-2025, lấy hiệu quả phục vụ khách hàng làm trọng tâm; tìm giải pháp toàn diện để khắc phục vướng mắc, tồn tại hiện nay và kế thừa và phát huy thế mạnh sẵn có để thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Buổi họp đại hội cổ đông của ABBank.

Ông Lê Hải - Quyền Tổng giám đốc ABBank cho biết, để hoàn thành mục tiêu top 10 ngân hàng hoạt động hiệu quả nhất Việt Nam, nhà băng sẽ tập trung đẩy mạnh thu hút và khai thác sâu thêm nhiều khách hàng, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quản lý rủi ro vượt trội; chủ động và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các kênh bán hàng và phục vụ khách hàng...

"ABBank đang hướng tới việc đẩy mạnh tỷ trọng thu nhập từ bán lẻ bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng SMEs chiếm tối thiểu 70% tổng thu nhập thuần từ thị trường một. Thu từ dịch vụ trong nước và quốc tế gồm phí bảo lãnh và kinh doanh ngoại tệ chiếm tối thiểu 20% tổng thu nhập thuần" – Quyền Tổng giám đốc ABBank nói.

Phòng giao dịch ABBank.

Năm nay, ngân hàng này đặt mục tiêu thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 228,8 tỷ đồng (tương đương tăng 115,3%). Các chỉ tiêu khác như tổng tài sản đạt 110.918 tỷ đồng ; huy động từ khách hàng là 81.052 tỷ đồng; dư nợ tín dụng 69.646 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 1.358 tỷ đồng...

Ngân hàng này cũng tập trung chiến lược tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, có thể mạnh về bán lẻ. Năm 2019, ABBank đã thu hút được các nhân sự cao cấp, có nhiều kinh nghiệm tham gia vị trí chủ chốt nhằm bổ sung vào đội ngũ quản lý của ngân hàng.

Năm qua, ngân hàng phối hợp với IFC triển khai một số dự án hợp tác kỹ thuật như: "Nâng cao năng lực cạnh tranh phân khúc SMEs", "Dự án phát triển tín dụng nông nghiệp thông minh", hợp tác triển khai gói tài trợ vốn trung dài hạn trị giá 150 triệu USD...

Song song đó, ABBank cũng tích cực số hóa hoạt động ngân hàng. Năm 2019, nhà băng đầu tư xây dựng lại website theo mô hình ecommerce (chợ) dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, với các tính năng về giải pháp chăm sóc khách hàng thân thiết và chương trình ưu đãi (Loyalty system); quản trị quan hệ khách hàng (CRM); tự động hóa vận hành (Automationprocessing)...

Theo ABBank, đây sẽ là những giải pháp thúc đẩy hạn chế giao dịch tiền mặt và chuyển đổi thói quen chi tiêu của người dùng theo hướng tiếp cận công nghệ hiện đại.

Trong năm 2019, lợi nhuận trước thuế của ABBank là 1.229 tỷ đồng, tăng 328,2 tỷ đồng (tương đương tăng 36,4%) so với năm 2018. Tổng thu nhập đạt 3.618,3 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2018, chủ yếu đến từ nguồn thu nhập từ lãi. Chi phí hoạt động được kiểm soát tốt, thấp hơn 14% so với kế hoạch chi phí đề ra.

Ngân hàng này không ngừng tăng cường, nâng cao năng lực quản trị thông qua các dự án Basel, dự án LOS (Loan Originating System - Hệ thống quản lý khoản vay); dự án quản trị dữ liệu - Data governance, triển khai dự án số hóa ngân hàng với những ứng dụng thanh toán hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Phạm An