ABBank chào bán hơn 310 triệu cổ phiếu cho cổ đông

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) chào bán 310.511.028 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng một cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 3.105 tỷ đồng.

Ngày 31/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận cho phép ABBank thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Đợt phát hành được thực hiện theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:30, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được mua thêm 30 cổ phiếu mới.

Ngân hàng cho biết sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/1. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu diễn ra từ 22/1 đến hết 6/2. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu kéo dài từ 22/1 đến hết 10/2. ABBank không giới hạn số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu trong đợt chào bán này.

ABBank phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ảnh: ABBank

Đợt phát hành này giúp cổ đông hiện hữu có cơ hội gia tăng tỷ lệ sở hữu với mức giá chào bán thấp hơn thị giá. Toàn bộ số tiền thu được dự kiến dùng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng, đồng thời góp phần củng cố nền tảng tài chính, cải thiện các chỉ số an toàn vốn, đẩy mạnh đầu tư cho công nghệ, đồng thời tạo dư địa cho hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tới.

Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán, việc thực hiện quyền mua được thực hiện thông qua thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản. Với cổ đông chưa lưu ký, việc đăng ký và thực hiện quyền mua được tiến hành trực tiếp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, đơn vị được ABBank ủy thác thực hiện thủ tục.

Sau khi hoàn thành chào bán, vốn điều lệ dự kiến tăng từ mức 10.350 tỷ đồng lên 13.455 tỷ đồng. Chia sẻ về kế hoạch tăng vốn điều lệ, đại diện ABBank cho biết đây là bước chuẩn bị quan trọng để ngân hàng tiến vào chu kỳ tăng trưởng mới, mở rộng kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, minh bạch hóa hoạt động và từng bước tiếp cận các chuẩn mực cao hơn của thị trường vốn.

Giao dịch viên hỗ trợ khách hàng làm thủ tục tại quầy. Ảnh: ABBank

Kế hoạch tăng vốn được triển khai trong bối cảnh kết quả kinh doanh năm 2025 của ABBank ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Tính đến hết tháng 11/2025, lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt khoảng 3.400 tỷ đồng, tương đương gần 200% kế hoạch năm. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) duy trì trong khoảng 16-18%, trong khi tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm về quanh mức 33%, phản ánh hiệu quả vận hành được cải thiện.

Song song với đó, ngân hàng kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, đẩy mạnh chuyển đổi số và tối ưu mô hình kinh doanh, tập trung vào bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), những phân khúc được đánh giá có biên lợi nhuận tốt và dư địa tăng trưởng dài hạn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ABB thời gian qua cũng phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư đối với quá trình tái cấu trúc và cải thiện hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Việc từng bước chuẩn hóa nền tảng tài chính, quản trị và công bố thông tin được xem là tiền đề cho khả năng chuyển sàn và niêm yết chính thức trong giai đoạn 2026-2027, khi các điều kiện phù hợp.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT ABBank cho biết, với nền tảng tài chính được củng cố, hiệu quả kinh doanh cải thiện và chiến lược phát triển rõ ràng, ABBank đã sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới, hướng tới tạo ra giá trị dài hạn, bền vững cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng và mở rộng vị thế trên thị trường.

(Nguồn: ABBank)