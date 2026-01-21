ABBank Business hỗ trợ doanh nghiệp SME nâng cao năng lực vận hành

ABBank Business tích hợp công nghệ, cải tiến sản phẩm, mang đến hệ sinh thái tài chính số, giúp SME nâng cao năng lực vận hành, kiểm soát tài chính.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, doanh nghiệp SME hiện chiếm phần lớn số lượng doanh nghiệp tại Việt Nam. Trong bối cảnh chi phí vận hành gia tăng, áp lực dòng tiền và yêu cầu minh bạch tài chính ngày càng cao, chuyển đổi số đang trở thành yếu tố then chốt giúp nhóm SME duy trì năng lực cạnh tranh.

Tuy nhiên, trên thực tế, mức độ ứng dụng công nghệ trong quản trị tài chính của khối doanh nghiệp này vẫn chưa đồng đều, còn áp dụng quy trình thủ công. Điều này khiến việc theo dõi dòng tiền theo thời gian thực gặp khó khăn, đồng thời làm chậm quá trình ra quyết định trong những thời điểm quan trọng.

Trước bối cảnh đó, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đã phát triển và đưa vào vận hành nền tảng ngân hàng số dành cho khách hàng doanh nghiệp - ABBank Business. Thông qua nền tảng này, doanh nghiệp có thể thực hiện các nghiệp vụ tài chính phổ biến như quản lý tài khoản, thanh toán trong nước và quốc tế, chi lương, nộp thuế, giao dịch ngoại tệ hay theo dõi dòng tiền tập trung trên một nền tảng duy nhất. Việc số hóa quy trình giúp rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế sai sót và tăng tính minh bạch trong quản lý tài chính.

Ứng dụng ngân hàng số ABBank Business được tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ quản trị. Ảnh: ABBank

Đại diện ABBank cho biết, nền tảng này được phát triển dựa trên nghiên cứu hành vi và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp SME.

"Mục tiêu của ABBANK Business không chỉ là thay thế giao dịch tại quầy, mà là giúp doanh nghiệp quản trị tài chính chủ động hơn, tiết kiệm nguồn lực và nâng cao hiệu quả vận hành trong dài hạn", đại diện ngân hàng chia sẻ.

Trong quá trình vận hành, ABBank Business liên tục được nâng cấp và bổ sung các tính năng mới. Gần đây, hệ thống dashboard được cải tiến theo hướng trực quan, cho phép doanh nghiệp theo dõi thu - chi và số dư theo thời gian thực. Các tiện ích giao dịch ngoại tệ trực tuyến với tỷ giá cập nhật liên tục, phân quyền phê duyệt hay phát hành bảo lãnh online giúp đáp ứng nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp trong bối cảnh hoạt động kinh doanh mở rộng.

Nhân viên tư vấn dịch vụ cho khách hàng. Ảnh: ABBank

Hiện nền tảng này đang phục vụ tới 94% tổng số lượng giao dịch của khách hàng doanh nghiệp trên toàn hệ thống. Đáng chú ý, mảng chuyển tiền quốc tế với trải nghiệm online toàn trình đã đáp ứng khoảng 75% nhu cầu thực tế của khách hàng, cho thấy mức độ chấp nhận cao của doanh nghiệp đối với kênh giao dịch số.

Anh Nguyễn Thiên Lương, CEO Công ty TNHH MTV Quế Lâm Phương Bắc, cho biết trước đây, bộ phận kế toán phải xử lý nhiều đầu việc thủ công liên quan đến chi lương, thanh toán, theo dõi tỷ giá và kiểm soát dòng tiền. Khi chuyển sang sử dụng ABBank Business, các nghiệp vụ này được tập trung và xử lý nhanh hơn, giúp doanh nghiệp chủ động trong điều hành và phân bổ nguồn lực.

Công ty TNHH MTV Quế Lâm Phương Bắc được trao thưởng giải đặc biệt (1 xe OMODA C5 Turbo Premium) từ chương trình ưu đãi "Chọn ABBank Business - Chọn thành công". Ảnh: ABBank

Không dừng lại ở Web và Mobile Banking, nhà băng cũng đang từng bước triển khai mô hình ngân hàng mở (Open Banking) và tài chính nhúng (Embedded Finance) thông qua hợp tác với các đối tác trong hệ sinh thái. Hướng đi này nhằm tích hợp dịch vụ tài chính trực tiếp vào các nền tảng kinh doanh, kế toán, thương mại điện tử..., giúp doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ ngân hàng một cách liền mạch hơn trong quy trình vận hành hàng ngày.

Trong thời gian tới, ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp công nghệ, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và cá nhân hóa trải nghiệm, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng tốt hơn với môi trường kinh doanh nhiều biến động.

Minh Ngọc