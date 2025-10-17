ABB mở rộng giải pháp nhà thông minh tại Việt Nam

ABB Việt Nam công bố Công ty TNHH thiết bị điện Viễn Đông là nhà phân phối mới tại miền Nam, mở rộng giải pháp nhà thông minh và nhà dân dụng.

Thông báo trên được ABB Việt Nam đưa ra trong sự kiện Hội nghị nhà phân phối 2025, tổ chức tại TP HCM hôm 10/10. Điều này thể hiện cam kết của ABB trong việc mang đến các giải pháp công nghệ tòa nhà tiên tiến, hướng tới cuộc sống thông minh và bền vững.

Theo ABB, Việt Nam nằm trong nhóm các nền kinh tế phát triển nhanh nhất ASEAN, khoảng 44% dân số sống tại đô thị, có xu hướng gia tăng cùng tốc độ phát triển đô thị, mức sống ngày càng cao. Xu hướng này thúc đẩy nhu cầu về các giải pháp điện đáng tin cậy, hiệu suất cao, nâng cao sự thoải mái và an toàn trong các không gian sống hiện đại.

Các dòng sản phẩm công tắc, ổ cắm hiện đại của ABB trưng bày ở sự kiện. Ảnh: ABB

"ABB đang mở rộng danh mục giải pháp tòa nhà thông minh và hệ thống điện dân dụng, mang đến cho khách hàng giải pháp nâng cao sự an toàn, thông minh và tiện nghi", ông Đoàn Văn Hiển, Phó chủ tịch Khối điện khí hóa thông minh và giải pháp phân phối, ABB Việt Nam chia sẻ. Ông cũng nói thêm, bằng cách kết hợp thiết kế và công nghệ châu Âu với giá cạnh tranh, doanh nghiệp sẽ mang đến cho hộ gia đình Việt Nam cơ hội tiếp cận giải pháp điện chất lượng cao.

Tại sự kiện, ABB đã ra mắt các sản phẩm điện dân dụng mới bao gồm: tủ điện âm tường Elegant P, cầu dao tự động SJ200, cầu dao chống dòng rò, ngắn mạch và quá tải GSJ200, cầu dao chống cháy AFDD thông qua phát hiện hồ quang và công tắc ổ cắm tràn viền Framia. Các sản phẩm này bảo vệ an toàn điện, thiết kế hiện đại phù hợp công trình thương mại và dân dụng.

Các dòng sản phẩm đảm bảo không gian sống của ABB trưng bày tại sự kiện. Ảnh: ABB

Tại sự kiện, ABB ký thỏa thuận hợp tác phân phối với Công ty TNHH Thiết bị điện Viễn Đông, ủy quyền nhà phân phối, hỗ trợ mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng với danh mục giải pháp tòa nhà của ABB tại miền Nam. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối thiết bị điện cùng mạng lưới đại lý rộng khắp, Viễn Đông hứa hẹn mang đến lợi thế về hiểu biết thị trường và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp.

Ông Trần Hoàng Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị điện Viễn Đông cho biết, quan hệ hợp tác thể hiện cam kết chung của hai bên trong việc mang đến các giải pháp sản phẩm điện an toàn tin cậy, có thiết kế hiện đại đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về không gian sống hiện đại.

Đại diện ABB và công ty Viễn Đông tại lễ ký hợp tác. Ảnh: ABB

Ông Đoàn Văn Hiển cho biết thêm rằng, mở rộng mạng lưới phân phối là phần trọng tâm trong chiến lược tăng trưởng của ABB. "Thông qua hợp tác với Viễn Đông, chúng tôi sẽ củng cố vị thế dẫn đầu của ABB trong lĩnh vực Tòa nhà thông minh, mang công nghệ đáng tin cậy của ABB đến gần hơn với khách hàng trên khắp Việt Nam", ông nói.

Theo ABB, các sản phẩm của doanh nghiệp có mặt trong nhiều công trình lớn như: tòa nhà Quốc hội, trụ sở Bộ Ngoại giao, tòa nhà Petrol Vietnam cùng nhiều dự án nhà ở cao cấp. ABB là tập đoàn công nghệ toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ điện và tự động hóa, có hơn 50.000 nhân viên ở 100 quốc gia. Trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng toàn cầu, ABB đưa ra tầm nhìn "điện khí hóa thế giới theo cách an toàn".

(Nguồn: ABB Việt Nam)