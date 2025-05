ABB giới thiệu thiết bị phát hiện hồ quang mới

ABB ra mắt giải pháp phát hiện hồ quang điện mới tại Việt Nam nhằm tăng cường an toàn điện, phòng chống cháy nổ.

ABB vừa giới thiệu giải pháp thiết bị phát hiện hồ quang điện (AFDD) thế hệ mới tại Việt Nam, nhằm giảm thiểu rủi ro cháy nổ do sự cố về hệ thống điện, bảo vệ sự an toàn của con người và tài sản. Theo ABB, trong các vụ cháy nổ bắt nguồn từ điện, phần lớn nguyên nhân là do các sự cố hồ quang điện nguy hiểm, bắt nguồn từ các nguyên nhân như lớp cách điện của dây dẫn bị hư hỏng theo thời gian, lắp đặt sai kỹ thuật...

Thiết bị phát hiện hồ quang điện S-ARC1 của ABB. Ảnh: ABB

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, trong năm 2024, Việt Nam đã ghi nhận 4.112 vụ cháy nổ trên toàn quốc. Trong số này, 1.873 vụ (khoảng 74,8%) là do sự cố từ hệ thống và thiết bị điện, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thực trạng này đòi hỏi nâng cao các giải pháp bảo vệ và phòng cháy hiệu quả cho hệ thống điện trong công trình dân dụng và thương mại tại Việt Nam.

Các thiết bị AFDD thế hệ mới của ABB được thiết kế với độ nhạy cao, có khả năng phát hiện kịp thời và chính xác các sự cố hồ quang điện nguy hiểm mà thiết bị bảo vệ thông thường không nhận biết được. Các thiết bị tiên tiến này đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn quốc tế mới nhất IEC 60364-4-42, được khuyến nghị sử dụng rộng rãi cho công trình dân dụng và thương mại, bảo vệ chống sự cố hồ quang và ngăn ngừa rủi ro cháy nổ.

Theo ABB, các sản phẩm AFDD là giải pháp chống hồ quang, bảo vệ, phòng cháy tối ưu cho nhiều loại công trình: phòng ngủ, khu sinh hoạt chung của trường học, bệnh viện, nhà dưỡng lão đến các công trình có nguy cơ cháy cao như nhà xưởng sản xuất hay cửa hàng thiết bị gia dụng. "Thiết bị DS-ARC1 là dòng cao cấp nhất trong sản phẩm AFDD của ABB, có khả năng đảm bảo an toàn tuyệt đối trước các sự cố hồ quang", đại diện hãng nói.

Thiết bị phát hiện hồ quang điện DS-ARC1 là dòng cao cấp nhất trong sản phẩm AFDD của ABB. Ảnh: ABB

"Đảm bảo sự an toàn cao nhất cho con người luôn là trọng tâm trong chiến lược đổi mới và triết lý sản phẩm của ABB", ông Đoàn Văn Hiển, Chủ tịch Ban công nghệ điện của ABB Việt Nam cho biết. "Đây cũng là động lực để chúng tôi không ngừng phát triển các giải pháp thông minh hơn cho hệ thống điện của các tòa nhà. Đảm bảo an toàn điện là chìa khóa để đạt được hạ tầng hiện đại an toàn và bền vững".

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn điện cho nhà ở và công trình, ABB đã phát triển thiết bị AFDD thế hệ mới là S-ARC1 và DS-ARC1 đảm bảo mức độ an toàn tối đa. Nhờ khả năng phát hiện sớm các sự cố hồ quang và tự động ngắt mạch điện bị ảnh hưởng ngay lập tức, qua đó giảm thiểu đáng kể nguy cơ thiệt hại do hỏa hoạn.

Tiếp nối di sản 101 năm trong lĩnh vực bảo vệ điện, kể từ khi sáng chế ra thiết bị cầu dao tự động (MCB) đầu tiên năm 1924, ABB đã liên tục mở rộng danh mục sản phẩm bằng các giải pháp tiên tiến, góp phần nâng cấp hệ thống điện cho các công trình an toàn hơn trên toàn thế giới.

Tuấn Vũ