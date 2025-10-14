A&T Saigon Riverside - căn hộ phong cách resort bên sông Sài Gòn

A&T Saigon Riverside có hai tháp 40 tầng, gần 1.000 căn hộ ven sông Sài Gòn, định vị phong cách "resort-style living", hướng đến cư dân muốn kết hợp an cư và nghỉ dưỡng.

Gần 1.000 căn hộ có đa dạng diện tích từ 1-3 phòng ngủ, penthouse và căn hộ dành cho người nước ngoài. Mật độ xây dựng chỉ 38,55%, phần lớn diện tích được dành cho không gian xanh và tiện ích nội khu, nhằm mang lại môi trường sống trong lành cho cư dân.

Phối cảnh dự án với vị trí ven sông Sài Gòn. Ảnh: DXMD Vietnam

Giữa nhịp sống đô thị sôi động, A&T Saigon Riverside mang đến trải nghiệm "sống nghỉ dưỡng". Điểm nổi bật là hệ thống hơn 50 tiện ích, được bố trí thành 8 tầng trải nghiệm gồm 2 tầng hầm, 3 tầng khối đế, tầng 4, tầng 21 và tầng thượng. Trong đó, tầng 21 được ví như "ốc đảo giữa tầng mây", tích hợp cụm hồ bơi muối khoáng, hồ jacuzzi, hồ trẻ em, khu yoga - thiền, gym, golf 3D, thư viện và khu vui chơi... Mỗi không gian được thiết kế theo lớp trải nghiệm riêng, tạo cảm giác nghỉ dưỡng ngay trong nơi ở với hàng loạt các tiện ích mang phong cách "wellness" trên tầng thượng.

"Từ vận động đến thư giãn, từ gắn kết đến tĩnh tại, mỗi không gian là một điểm chạm cảm xúc, mang đến hành trình sống nghỉ dưỡng đa tầng trải nghiệm giữa bầu không khí khoáng đạt bên sông Sài Gòn", đại diện chủ đầu tư A&T Group chia sẻ.

Phối cảnh cụm hồ bơi muối khoáng - hồ sục Jacuzzi - hồ trẻ em tại tầng tiện ích theo phong cách nghỉ dưỡng. Ảnh: DXMD Vietnam

Dự án còn có 4 tầng đỗ xe trong khối nhà và 5 tầng đỗ xe ngoài trời - quy mô hiếm thấy tại các khu căn hộ hiện nay. Theo đại diện chủ đầu tư, giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu đỗ xe ngày càng cao tại đô thị lớn, đồng thời thể hiện tầm nhìn dài hạn trong phát triển hạ tầng tiện ích.

Các chi tiết bàn giao được đầu tư kỹ lưỡng với sự góp mặt của nhiều thương hiệu quốc tế như thiết bị vệ sinh Duravit, bếp Franke, máy lạnh âm trần LG, khóa Yale, thang máy Mitsubishi Electric tốc độ 4 m/s. Ban công kính hai lớp được thiết kế như một điểm nhấn kiến trúc, tạo tầm nhìn thoáng và an toàn.

A&T Saigon Riverside nằm ngay mặt tiền tuyến đường cảnh quan ven sông Sài Gòn, cạnh Quốc lộ 13 - trục giao thông huyết mạch khu Đông Bắc TP HCM. Từ dự án, cư dân có thể di chuyển nhanh đến hệ thống tiện ích ngoại khu như An Lâm Retreats Saigon River, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, Lotte Mart, Aeon Mall, Vincom Plaza, chợ Thủ Đức, trường học các cấp, trong khoảng 10 phút. Dự án cũng mất khoảng 25 phút để kết nối đến sân bay Tân Sơn Nhất và các khu trung tâm.

Phối cảnh không gian sống nghỉ dưỡng tại sự án. Ảnh: DXMD Vietnam

Khu căn hộ được hưởng lợi từ hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang triển khai tại khu Đông Bắc TP HCM, như mở rộng Quốc lộ 13 lên 8 làn xe và tuyến đường ven sông Sài Gòn rộng 32 m kéo dài từ Quốc lộ 13 đến đường Vĩnh Phú 40, dự kiến hoàn thành giai đoạn 2025-2030. Tuyến đường này được kỳ vọng trở thành trục giao thông - thương mại mới, thúc đẩy giá trị bất động sản toàn khu vực.

Đại diện A&T Group cho biết, dự án hướng đến hình thành cộng đồng cư dân văn minh và đồng điệu về phong cách sống, gồm các chuyên gia, doanh nhân và người trẻ thành đạt. Đây là dự án thứ hai của A&T Group hợp tác cùng DXMD Vietnam tại khu vực phía Nam.

Với vị trí ven sông, tiện ích quy mô và hạ tầng khu vực đang được đầu tư mạnh, A&T Saigon Riverside được xem là dự án đáng chú ý tại khu Đông Bắc TP HCM, phù hợp cho cả mục đích ở và đầu tư dài hạn.

Hoài Phương