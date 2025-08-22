Á quân thế giới chuyển nghề người mẫu sau khi dính doping

UkraineViệc bị cấm thi đấu bốn năm có thể giúp Maryna tập trung hơn vào nghề người mẫu và hoạt động trên mạng xã hội.

Tháng 12/2024, kết quả kiểm tra cho thấy Maryna Bekh-Romanchuk dương tính với chất chuyển hóa testosterone, một chất bị cấm trong thể thao. Đến tháng 5 năm nay, cơ quan liêm chính điền kinh (AIU) cho biết, nữ VĐV 30 tuổi người Ukraine không chứng minh được mức testosterone tăng cao là do bệnh lý và việc điều trị như cô đã khai. Lệnh cấm thi đấu đến tháng 5/2029 có thể khiến cô vắng mặt ít nhất hai giải vô địch thế giới và Olympic 2028.

Maryna thi đấu tại Pháp hồi tháng 8/2024. Ảnh: Reuters

Nếu Maryna thừa nhận hành vi vi phạm trước ngày 10/8, AIU có thể đã giảm án một năm. Tuy nhiên, á quân nhảy ba bước giải vô địch thế giới 2023 từ chối ký vào bất kỳ văn bản nhận tội nào.

"Tôi là một người trung thực. Lòng nhân đạo và phẩm giá rất quan trọng đối với tôi", Maryna viết trên Instagram hôm 21/8. "Tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình cho thể thao và tinh thần fair play. Con đường đó không hề dễ dàng, nhưng tôi luôn giữ vững phẩm chất. Tôi rất đau lòng khi vụ việc bị xử lý một cách cẩu thả và cuộc điều tra cần thiết không được tiến hành. Tôi không còn có thể đấu tranh trên cả hai mặt trận: danh dự trước AIU và sức khỏe cá nhân".

Maryna sẽ nghỉ ngơi, nhưng không bỏ cuộc. Cô cũng thông báo sẽ sớm thực hiện một cuộc phỏng vấn để kể lại toàn bộ câu chuyện.

Bất chấp án phạt có thể hủy hoại sự nghiệp, Maryna vẫn có thể bước sang một trang mới trong cuộc sống. Thời gian qua, cô tích cực phát triển sự nghiệp người mẫu và ảnh hưởng trên mạng xã hội. Tài khoản Instagram của nữ VĐV hiện có khoảng 490.000 người theo dõi. Với hình ảnh mạnh mẽ và kỷ luật được tôi luyện qua thể thao, Maryna không còn xa lạ với ánh đèn sân khấu hay làm việc trước ống kính. Việc cô chuyển sang sàn diễn thời trang cũng là điều tự nhiên trong bối cảnh các VĐV đang tận dụng mọi nền tảng để làm mới bản thân. Sự kết hợp giữa tài năng thể thao, gu thẩm mỹ và quyết tâm cũng giúp cô trở thành một ứng cử viên cho các chiến dịch quảng cáo trang phục thể thao và chăm sóc sức khỏe. Maryna hiện hợp tác với các thương hiệu Domino Group, Trihard và Fabric 17.

Thành tích tốt nhất của Maryna tại giải vô địch thế giới là á quân nhảy xa năm 2019 và á quân nhảy ba bước năm 2023. Cô còn ba lần dự Olympic, vô địch nhảy xa châu Âu năm 2021 và nhảy ba bước năm 2022.

Thanh Quý (theo Instagram, Marca)