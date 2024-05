Á quân Giọng hát Việt nhí 'lột xác' sau 9 năm

Dự án đầu tay của Felix có bốn ca khúc gồm "Love Yourself", "Gặp lại người yêu cũ", "Em ưng ý chưa", "Let’s Get Party", đều do Lưu Thiên Hương sáng tác. Nhạc sĩ cũng đảm nhận luôn vai trò sản xuất EP cho học trò. Lưu Thiên Hương nói: "Tôi nhận thấy ở em ngoài tài năng còn có sự nghiêm túc, cầu toàn với nghề. Sau chín năm quan sát, Felix hiện tại đủ độ chín để ra mắt công chúng".