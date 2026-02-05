Á khôi cuộc thi sắc đẹp điều hành đường dây bán dâm

Hà NộiBùi Thị Phương Linh, Á khôi 1 của một cuộc thi sắc đẹp, gửi hình ảnh gợi cảm của các cô gái bán dâm để mời chào khách lựa chọn, chốt giá "vui vẻ".

Ngày 5/2, Linh, 22 tuổi, trú xã Phúc Sơn, bị Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Môi giới mại dâm.

Theo công an, Linh lá Á khôi 1 của một cuộc thi sắc đẹp năm 2025, do không có công việc ổn định nên tham gia bán dâm khi khách có nhu cầu. Để tăng thêm thu nhập, Linh kiêm luôn môi giới, giữ vai trò đầu mối liên hệ cho các cặp mua bán dâm.

Thông qua các mối quan hệ xã hội, Linh kết nối với người có nhu cầu mua bán dâm để thỏa thuận giá cả, địa điểm. Á khôi còn tuyển tập nhiều cô gái xinh đẹp và gửi hình ảnh gợi cảm của họ để mời chào khách lựa chọn.

Bùi Thị Phương Linh khi nhận danh hiệu Á khôi 1 tại cuộc thi sắc đẹp. Ảnh: FBNV

Có khách đồng ý, Linh trực tiếp trao đổi, thỏa thuận giá và chốt thời gian, địa điểm để điều động người bán dâm đến theo yêu cầu. Các giao dịch được trao đổi qua điện thoại, ứng dụng nhắn tin. Khách mua dâm phải chuyển tiền trước khi "vui vẻ".

Hai cô gái bán dâm do Linh môi giới khai, giá mỗi lượt khoảng 4 đến 6 triệu đồng. Ngoài số tiền thỏa thuận ban đầu, Linh còn thu thêm tiền từ khách mua dâm để hưởng lợi thêm.

Tối 13/1, công an bắt quả tang nhiều cặp đôi đang mua bán dâm trong các phòng khác nhau tại một nhà nghỉ ở địa bàn phường Việt Hưng. Trong phi vụ bị bắt này, tổng số tiền Linh nhận từ khách mua dâm khoảng 18 triệu đồng. Sau khi trả cho gái bán dâm, Linh sẽ hưởng phần tiền chênh lệch do công môi giới.

Phạm Dự