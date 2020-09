Á hậu Thúy An sắp cưới

Thúy An và bạn trai yêu nhau được ba năm, chuẩn bị kết hôn.

Ngày 18/9, Á hậu Thúy An, Phương Nga và bạn trai - diễn viên Bình An - lên sóng trong buổi talkshow về tình yêu và hôn nhân do Hoa hậu Việt Nam tổ chức. Dịp này, lần đầu Thúy An xác nhận đã có người yêu - cũng là mối tình đầu của cô. Cô yêu khi vào năm hai đại học, trước khi tham gia Hoa Hậu Việt Nam 2018.

Cô nói: "Gia đình hai bên đã tính đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, có lẽ phải đợi đến khi dịch được kiểm soát hoàn toàn mới lên lịch tổ chức đám cưới".

Á hậu Thúy An cho biết cô hạnh phúc và sẵn sàng kết hôn với bạn trai ba năm. Ảnh: Sen Vàng.

Người đẹp từng cho biết thích mẫu đàn ông chín chắn, ấm áp, tốt bụng. Khi gặp đúng người, đúng thời điểm và tình cảm chín muồi, cô sẽ kết hôn chứ không muốn vội vàng hay đặt ra một độ tuổi phù hợp.

Thúy An 23 tuổi, nặng 50 kg, số đo ba vòng 89-62-91 cm. Cao 1,68 m, cô được chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2018 nhờ gương mặt khả ái, thân hình chuẩn và làn da trắng. Sau khi đoạt Á hậu 2, cô ít hoạt động showbiz, sống kín tiếng hơn so với Tiểu Vy và Phương Nga. Năm 2019, cô đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Liên lục địa.

An An