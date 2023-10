Á hậu Thảo Nhi tôn sắc vóc tại sự kiện của Vita Clinic

Nhờ quy tụ dàn giám khảo nổi bật, giải thưởng cao, danh tiếng nhãn hàng, sự kiện thu hút nhiều chị đẹp tham gia. Mỗi người có 6 phút tạo dáng trước nhiếp ảnh gia. Danh hiệu "Nữ thần Best Body" nhận được 160 triệu đồng gồm: gói liệu trình Vita Clinic, trọn bộ sản phẩm Skin by Vita và liệu trình Filler điêu khắc body. Cáp Thu Hà vượt qua nhiều ứng viên, chiến thắng hạng mục này.

Ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng cho khách như: "Nữ thần Best Sharing" (Trịnh Thị Ngọc Bích), "Nữ thần Best Posing" (Trần Thị Diễm Phương) và "Nữ thần Performance" (Nguyễn Lan Hoa). Mỗi giải phụ nhận liệu trình Derma HA-P trị giá 28 triệu đồng.