Á hậu Thảo Nhi: 'Tôi sợ biệt danh rich kid'

Thảo Nhi - Á hậu Hoàn vũ Việt Nam - cho biết sợ bị hiểu nhầm là "rich kid" vì trải qua tuổi thơ khó khăn, từng làm bồi bàn.

Sáng 30/6, top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 có buổi giao lưu tại tòa soạn báo VnExpress. Lê Thảo Nhi - Á hậu 1 (sinh năm 1994) - nói về cảm xúc sau khi đoạt giải và sự ủng hộ của khán giả, bạn trai suốt cuộc thi.

- Những ngày qua, chị đón nhận niềm vui trở thành á hậu ra sao?

- Buổi sáng sau đêm chung kết, mở mắt dậy, tôi cảm giác cuộc sống mình thay đổi hoàn toàn. Đội vương miện, ra khỏi khách sạn, tôi nghe đông đảo fan đứng vây quanh, hô to tên mình, xin chữ ký. Dù xuất thân là influencer (người tạo ảnh hưởng trên mạng xã hội), cảm giác nổi tiếng vẫn khiến tôi choáng ngợp. Đời tôi chưa bao giờ nghĩ mình được làm á hậu.

Á hậu Lê Thảo Nhi trong buổi giao lưu sáng 30/6.

Tôi đọc từng tin nhắn fan gửi về trên các nền tảng mạng xã hội, từ Facebook đến Instagram. Nhiều video quay lại cảnh fan khóc khi tên tôi được hô vang, tiếc nuối phút công bố hoa hậu. Một số fan nhắn sẽ luôn yêu mến dù tôi đoạt giải hay không. Giây phút đó, tôi hiểu tình cảm ấy lớn hơn bất cứ vương miện nào.

- Chị thấy bản thân còn thiếu hụt điều gì để đăng quang?

- Ban giám khảo có lý do của riêng họ để lựa chọn người xứng đáng nhất. Về phần mình, tôi đoán có thể do tiếng Việt của tôi chưa tốt - do tôi trưởng thành ở nước ngoài. Ngược lại, kỹ năng tiếng Anh của tôi lại trôi chảy hơn phần đông thí sinh. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng chiều cao 1,68 m của tôi là một cản trở lớn, song tôi không nghĩ đó là nguyên nhân. Đứng cạnh các người đẹp khác, tôi vẫn tự tin dù thấp hơn các bạn hoặc không còn quá trẻ.

Với tôi, Ngọc Châu hoàn toàn xứng đáng đăng quang cuộc thi. Điều tôi nể phục nhất ở Châu là luôn giữ được thái độ nhẹ nhàng, bình tĩnh, tôi thì ngược lại - rất khó kiểm soát cảm xúc. Người đẹp tôi thấy tiếc nhất là Đỗ Nhật Hà - một thí sinh rất thân với tôi. Khoảnh khắc công bố top 16, tôi khá buồn khi Đỗ Nhật Hà không được xướng tên.

- Chị thấy sao khi nhiều người gọi mình là á hậu "rich kid" (con nhà giàu)?

- Biệt danh "rich kid" xuất phát từ những lần tôi đi du lịch, chụp ảnh check-in trên Instagram ở một số địa điểm trông có vẻ xa hoa trên thế giới. Tôi khẳng định bản thân không phải con nhà giàu. Tôi mong được hiểu từ "rich" theo nghĩa bóng, nghĩa là tôi giàu về tình thương, sự thật thà, lòng thấu cảm. Tôi sợ bị hiểu nhầm là "rich kid" theo nghĩa đam mê vật chất.

Tôi tin bản thân còn nhiều thứ giàu có khác, không chỉ tài sản hay tiền bạc. Về Việt Nam, tôi thích đi xe ôm, mang dép lê. Tôi hay ăn cơm nhà với bà nội, không mê dùng tiệc nhà hàng. Đó mới là con người thật của tôi, không phải hình ảnh sang chảnh trên mạng xã hội. Tôi cũng phải cố gắng vươn lên bằng công việc như bao cô gái khác, trải qua nhiều tháng ngày khổ cực để có được hôm nay.

Á hậu Thảo Nhi kể lý do thi Hoa hậu Hoàn vũ dù đã nổi tiếng

- Chị nhớ gì về những ngày gian khó ấy?



- Khi mới sang Đức định cư, gia đình tôi nhiều lúc không một xu dính túi. Bố mẹ tôi chật vật từng ngày một để gây dựng sự nghiệp, kiếm tiền nuôi các chị em tôi. Lúc đó, mẹ tôi đi làm một xưởng may, tranh thủ lấy vải thừa về nhà may quần áo cho chúng tôi. Nhờ tiết kiệm và được miễn học phí ở Đức, nhà tôi dần thoát khỏi cảnh khó khăn.



15 tuổi, tôi đi làm bồi bàn để đỡ đần bố mẹ nuôi hai em nhỏ và nuôi dưỡng đam mê thời trang. Tôi còn nhớ số tiền công đầu tiên nhận được là 5 euro cho một giờ làm. Cả ngày làm 12 giờ cũng chỉ khoảng 60 euro, quá bèo bọt so với mức sống ở châu Âu. Tích cóp dần, tôi mua được những chiếc váy đầu tiên, rồi chụp ảnh, đi làm influencer. Ban ngày, tôi học đại học, ban đêm đi làm kiếm tiền để khởi nghiệp.



Sau 10 năm, tôi cũng ra mắt được thương hiệu thời trang của riêng mình. Ban đầu, tôi bán các mẫu nội y, rồi dần mở ra các trang phục khác. Hiện, tôi có hai cửa hàng ở TP HCM và kinh doanh online trên thị trường quốc tế, khách hàng chủ yếu là Mỹ, Australia và Việt Nam. Khi tôi kể câu chuyện ấy trong vòng phỏng vấn với ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ, người mẫu Võ Hoàng Yến khóc, có lẽ vì thấy đồng cảm với tôi.

Từ trái qua: Á hậu Thảo Nhi, Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu Thủy Tiên.

- Ngoài gia đình, bạn trai - doanh nhân Bảo Long - ủng hộ chị ra sao trong cuộc thi?

- Trong chung kết, anh ấy cũng có mặt. Khi tôi đoạt giải, anh chỉ ôm tôi và nói "Chúc mừng em". Anh thuộc mẫu người nói ít, làm nhiều. Ba tháng tôi dồn sức cho cuộc thi, anh chủ yếu ủng hộ về mặt tinh thần, thay tôi chăm sóc người thân.

Chúng tôi yêu nhau gần ba năm. Cả anh và tôi đều mê kinh doanh, luôn nhiệt huyết trong công việc nên truyền được cảm hứng cho nhau. Anh cho tôi cảm giác an toàn, bình yên khi ở bên. Tôi giàu năng lượng nên cuộc sống lúc nào cũng sôi động, nhiều "lửa", anh thì nhẹ nhàng, trầm tĩnh. Nhờ vậy, anh giúp tôi cân bằng hơn. Tôi chưa dám nói nhiều về chuyện tình của mình, thôi thì "go with the flow" (đến đâu thì đến). Tôi sẽ chưa kết hôn trong ít nhất hai năm nhiệm kỳ.

Lê Thảo Nhi được trao danh hiệu Á hậu 1 trong chung kết hôm 25/6 tại TP HCM.

- Một người đàn ông thế nào sẽ khiến chị thấy muốn gắn bó dài lâu?

- Tôi luôn đặt tiêu chí người ấy phải tài năng và chịu khó. Họ có thể không quá giàu nhưng phải giỏi, tự tin và bản lĩnh, khiến tôi cảm thấy tôn trọng và muốn được học hỏi.

- Sau cuộc thi, một bộ ảnh chị từng chụp nude bị đăng tải lại, tạo tranh cãi. Chị nói gì?

- Bộ ảnh ấy tôi thực hiện nhân dịp 8/3 - Quốc tế Phụ nữ, không đơn thuần chỉ là chụp khỏa thân mà muốn tôn vinh nét đẹp nữ tính. Tôi nhờ một số art director (giám đốc sáng tạo) tư vấn cách chụp, che chắn, chọn các góc tránh tạo phản cảm. Tôi đơn giản muốn truyền cảm hứng tích cực.

Khi thực hiện dự án, tôi lường trước sẽ gây tranh cãi với một bộ phận khán giả. Hiện đã làm á hậu, tôi giữ hình ảnh tự tin, hiện đại nhưng sẽ tiết chế hơn về độ gợi cảm. Tôi cũng sẽ dần chuẩn bị cho Miss Universe 2023, học cách làm chủ sân khấu, catwalk, nắm bắt nhịp nhạc tốt hơn. Tôi nghiệm ra, dù làm gì, ở vị trí nào, cần tận hưởng mọi thứ, tạo năng lượng tích cực thay vì tự gây áp lực lên bản thân.

Phần thi ứng xử trong top 3 của Lê Thảo Nhi

