Người đẹp Chế Nguyễn Quỳnh Châu và bạn trai doanh nhân sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 10 sau 5 năm gắn bó.

Ngày 22/9, Quỳnh Châu lần đầu chia sẻ màn cầu hôn diễn ra cách đây một năm bên bãi biển ở Phan Thiết. Cô cho biết hạnh phúc khi thông báo với bạn bè, đồng nghiệp, khán giả về chuyện sắp kết hôn.

"Hiện tôi cảm nhận tình cảm chín muồi, tự tin để bước vào giai đoạn mới của cuộc đời", cô nói.

Á hậu Quỳnh Châu khi nhận lời cầu hôn của bạn trai.

Chồng sắp cưới của người đẹp là doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát. Họ gắn bó nhiều năm qua, thường xuất hiện tại các sự kiện showbiz. Cả hai ra mắt gia đình từ lâu, được người thân vun vén. Đầu tháng 8, Quỳnh Châu làm nghi thức rửa tội, gia nhập Công giáo, chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân.

Á hậu Quỳnh Châu sắp cưới Màn cầu hôn của bạn trai dành cho Quỳnh Châu.

Người đẹp nhận xét bạn trai bản lĩnh, tâm lý. Ngọc Phát còn ủng hộ bạn gái phát triển sự nghiệp.

Á hậu Quỳnh Châu gia nhập Công giáo Á hậu Quỳnh Châu bên bạn trai và gia đình khi làm lễ gia nhập Công giáo hồi tháng 8 ở Lâm Đồng.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu, 31 tuổi, quê Lâm Đồng. Cô cao 1,75 m, số đo 82-61-87 cm. Người đẹp được công chúng biết đến qua các chương trình thời trang như Project Runway, Vietnam’s Next Top Model 2014. Năm 2015, cô thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam, vào top 5. Tháng 9/2022, Quỳnh Châu tham gia Miss Grand Vietnam, đoạt á hậu 1. Cô còn lấn sân sang lĩnh vực MC, từng đóng phim điện ảnh Hoa hậu giang hồ, Bố già.

Nguyễn Ngọc Phát hơn Quỳnh Châu năm tuổi. Anh từng du học, tốt nghiệp thạc sĩ tài chính ở Anh. Anh đang kinh doanh lĩnh vực khách sạn và quản lý lưu trú.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp