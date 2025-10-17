Á hậu Quỳnh Châu chụp ảnh cưới ở Đà Lạt

Quỳnh Châu cho biết: "Đà Lạt không chỉ là quê hương tôi mà còn là nơi Phát Nguyễn chọn để sinh sống, làm việc, lưu giữ nhiều kỷ niệm của cả hai". Cô nói muốn giới thiệu nét lãng mạn của quê hương qua từng khung hình, đặc trưng là những đồi thông.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Ngọc Phát sẽ làm lễ tại nhà riêng, sau đó đãi tiệc ở TP HCM, dự kiến đón nhiều bạn bè trong showbiz.