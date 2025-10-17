Á hậu Quỳnh Châu chụp ảnh cưới ở Đà Lạt

Quỳnh Châu cho biết: "Đà Lạt không chỉ là quê hương tôi mà còn là nơi Phát Nguyễn chọn để sinh sống, làm việc, lưu giữ nhiều kỷ niệm của cả hai". Cô nói muốn giới thiệu nét lãng mạn của quê hương qua từng khung hình, đặc trưng là những đồi thông.
Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Ngọc Phát sẽ làm lễ tại nhà riêng, sau đó đãi tiệc ở TP HCM, dự kiến đón nhiều bạn bè trong showbiz.
Quỳnh Châu cho biết: "Đà Lạt không chỉ là quê hương tôi mà còn là nơi Phát Nguyễn chọn để sinh sống, làm việc, lưu giữ nhiều kỷ niệm của cả hai". Cô nói muốn giới thiệu nét lãng mạn của quê hương qua từng khung hình, đặc trưng là những đồi thông.
Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Ngọc Phát sẽ làm lễ tại nhà riêng, sau đó đãi tiệc ở TP HCM, dự kiến đón nhiều bạn bè trong showbiz.
Quỳnh Châu cho biết trước ngày chụp bộ ảnh, cô lo lắng do Đà Lạt mưa lớn kéo dài. Tuy nhiên, sang ngày hôm sau, trời hửng nắng, tạo điều kiện thuận lợi cho êkíp.
Quỳnh Châu cho biết trước ngày chụp bộ ảnh, cô lo lắng do Đà Lạt mưa lớn kéo dài. Tuy nhiên, sang ngày hôm sau, trời hửng nắng, tạo điều kiện thuận lợi cho êkíp.
Lễ ăn hỏi của Quỳnh Châu hôm 23/9. Video: Nhân vật cung cấp
Quỳnh Châu trang điểm phong cách nhẹ nhàng. Người đẹp diện áo cưới của nhà thiết kế Chung Thanh Phong với phần tà xòe rộng, khăn voan ren trùm đầu.
Nhiều năm qua, á hậu hoạt động ở TP HCM, cũng như đi về Đà Lạt để thăm bố mẹ, chăm sóc bạn trai.
Quỳnh Châu trang điểm phong cách nhẹ nhàng. Người đẹp diện áo cưới của nhà thiết kế Chung Thanh Phong với phần tà xòe rộng, khăn voan ren trùm đầu.
Nhiều năm qua, á hậu hoạt động ở TP HCM, cũng như đi về Đà Lạt để thăm bố mẹ, chăm sóc bạn trai.
Doanh nhân Ngọc Phát diện vest phong cách bảnh bao. Anh tên đầy đủ Nguyễn Ngọc Phát, hơn Quỳnh Châu năm tuổi, từng du học, tốt nghiệp thạc sĩ tài chính ở Anh.
Doanh nhân Ngọc Phát diện vest phong cách bảnh bao. Anh tên đầy đủ Nguyễn Ngọc Phát, hơn Quỳnh Châu năm tuổi, từng du học, tốt nghiệp thạc sĩ tài chính ở Anh.
Người đẹp quyết định lập gia đình ở tuổi 31 vì thấy tình cảm chín muồi sau 5 năm gắn bó.
Người đẹp quyết định lập gia đình ở tuổi 31 vì thấy tình cảm chín muồi sau 5 năm gắn bó.
Chế Nguyễn Quỳnh Châu, quê Lâm Đồng, cao 1,75 m, số đo 82-61-87 cm. Người đẹp được công chúng biết đến qua các chương trình thời trang như Project Runway, Vietnam’s Next Top Model 2014. Năm 2015, cô thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam, vào top 5. Tháng 9/2022, Quỳnh Châu tham gia Miss Grand Vietnam, đoạt á hậu 1. Cô còn lấn sân sang lĩnh vực MC, từng đóng phim điện ảnh Hoa hậu giang hồ, Bố già.
Chế Nguyễn Quỳnh Châu, quê Lâm Đồng, cao 1,75 m, số đo 82-61-87 cm. Người đẹp được công chúng biết đến qua các chương trình thời trang như Project Runway, Vietnam’s Next Top Model 2014. Năm 2015, cô thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam, vào top 5. Tháng 9/2022, Quỳnh Châu tham gia Miss Grand Vietnam, đoạt á hậu 1. Cô còn lấn sân sang lĩnh vực MC, từng đóng phim điện ảnh Hoa hậu giang hồ, Bố già.
Tân Cao
Ảnh: Hải Nguyễn