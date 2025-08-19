Á hậu Phương Nhi cùng chồng dự sự kiện

Ngày 19/8, Á hậu Phương Nhi dự Lễ khởi công 250 công trình trên cả nước dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Cô mặc trang phục thanh lịch xuất hiện cùng chồng. Cả hai theo sát nhau trong các hoạt động tại chương trình.
Sau lễ ăn hỏi hồi tháng 1, Phương Nhi sống kín tiếng. Cô rút lui khỏi làng giải trí, không dùng mạng xã hội, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện qua hình ảnh đi du lịch tại một số địa điểm trong và ngoài nước. Trước đây, cô hoạt động showbiz dưới sự quản lý của một công ty nhưng hiện phía đơn vị này cũng không cập nhật các thông tin về cô.
Lễ dạm ngõ, nạp tài và ăn hỏi của Phương Nhi, Minh Hoàng diễn ra ở hồi tháng 1, Hà Nội. Chồng á hậu là doanh nhân có tiếng, 25 tuổi, là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Hiện các thông tin về đám cưới của á hậu chưa được tiết lộ.
Người đẹp tên đầy đủ Nguyễn Phương Nhi, quê Thanh Hóa, cao 1,7 m, số đo ba vòng lần lượt 80-57-88 cm. Cô đoạt á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 hồi tháng 8/2022, tổ chức ở Gia Lai (Bình Định cũ).
Không chỉ ghi điểm nhờ ngoại hình, cô được nhiều người đánh giá cao về học thức. Người đẹp theo học chuyên ngành Luật thương mại Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội. Hồi cấp ba, Phương Nhi từng nhiều năm liền nằm trong đội tuyển tiếng Anh của THPT Hàm Rồng. Năm 2023, cô thi Miss International tại Nhật Bản và vào top 15 chung cuộc.
Tân Cao