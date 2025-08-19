Á hậu Phương Nhi cùng chồng dự sự kiện

Hà NộiÁ hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng - xuất hiện ở sự kiện, sau tám tháng tổ chức lễ ăn hỏi.

Ngày 19/8, Á hậu Phương Nhi dự Lễ khởi công 250 công trình trên cả nước dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Cô mặc trang phục thanh lịch xuất hiện cùng chồng. Cả hai theo sát nhau trong các hoạt động tại chương trình.

Á hậu Phương Nhi (trái) và chồng dự sự kiện sáng 19/8. Ảnh: Hoàng An

Sau lễ ăn hỏi hồi tháng 1, Phương Nhi sống kín tiếng. Cô rút lui khỏi làng giải trí, không dùng mạng xã hội, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện qua hình ảnh đi du lịch tại một số địa điểm trong và ngoài nước. Trước đây, cô hoạt động showbiz dưới sự quản lý của một công ty nhưng hiện phía đơn vị này cũng không cập nhật các thông tin về cô.

Lễ dạm ngõ, nạp tài và ăn hỏi của Phương Nhi, Minh Hoàng diễn ra ở hồi tháng 1, Hà Nội. Chồng á hậu là doanh nhân có tiếng, 25 tuổi, là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Hiện các thông tin về đám cưới của á hậu chưa được tiết lộ.

Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng mặc đồng điệu tại lễ ăn hỏi. Ảnh: Linh Linh

Người đẹp tên đầy đủ Nguyễn Phương Nhi, quê Thanh Hóa, cao 1,7 m, số đo ba vòng lần lượt 80-57-88 cm. Cô đoạt á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 hồi tháng 8/2022, tổ chức ở Gia Lai (Bình Định cũ).

Khoảnh khắc Phương Nhi lên xe về làm dâu tỷ phú Phạm Nhật Vượng Hình ảnh Phương Nhi lên xe về làm dâu tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Video: Hà Nga

Không chỉ ghi điểm nhờ ngoại hình, cô được nhiều người đánh giá cao về học thức. Người đẹp theo học chuyên ngành Luật thương mại Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội. Hồi cấp ba, Phương Nhi từng nhiều năm liền nằm trong đội tuyển tiếng Anh của THPT Hàm Rồng. Năm 2023, cô thi Miss International tại Nhật Bản và vào top 15 chung cuộc.

Phương Nhi làm người mẫu, catwalk với đầm cưới Phương Nhi tạo dáng chụp ảnh thời trang với bộ sưu tập cưới năm 2023. Video: Nhân vật cung cấp

