Á hậu Minh Kiên năng động tuổi 22

Minh Kiên tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh đầu tay Bus: Chuyến xe một chiều của đạo diễn Luk Vân, ngày 17/3 ở TP HCM. Lần đầu thử sức với diễn xuất, cô nói gặp áp lực nhưng xem cú lấn sân là cơ hội làm mới bản thân.
Cô tên đầy đủ Huỳnh Minh Kiên, cao 1,71 m, số đo ba vòng 80-61-90 cm. Người đẹp được khán giả biết đến sau đoạt á hậu Miss World Vietnam 2023, cùng năm với Hoa hậu Ý Nhi.
Minh Kiên sinh ra trong gia đình nghèo ở Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ), bố mẹ ly hôn lúc cô chưa chào đời. Mẹ làm giúp việc để nuôi cô ăn học.
Lớn lên, Minh Kiên xem các sự việc là thử thách, giúp bản thân mạnh mẽ. Khi vào TP HCM học tập, cô nhanh chóng thích nghi với cuộc sống, từng đi làm nhiều công việc lao động tay chân để có tiền trang trải cuộc sống. Câu chuyện vươn lên từ nghèo khó, tự lập từng giúp Minh Kiên ghi điểm với giám khảo Miss World Vietnam.
Sắc vóc Minh Kiên sau ba năm vào showbiz.
Sau khi được công chúng biết đến, cuộc sống Minh Kiên thay đổi. Thời gian đầu vào showbiz, cô chủ yếu hoạt động với mảng thời trang, trở thành nàng thơ của nhiều nhà thiết kế. Song song, Minh Kiên dành thời gian theo đuổi chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Nông lâm TP HCM.
"Các cơ hội trong công việc giúp tôi có nguồn thu nhập tốt hơn, phụ giúp mẹ về kinh tế. Gần đây, tôi khuyên mẹ nghỉ làm giúp việc, kiếm công việc nhẹ nhàng hơn để đảm bảo sức khỏe", người đẹp nói.
Minh Kiên catwalk tại Lễ hội Áo dài TP HCM lần thứ 12.
Gương mặt, phong cách nữ tính giúp Minh Kiên dễ tạo thiện cảm nhưng cũng là hạn chế khiến khán giả nhận xét cô thiếu đột phá. Theo Minh Kiên, cô hiểu thực tế lẫn đánh giá của công chúng nên thời gian qua nỗ lực thay đổi, luôn đặt việc học lên đầu.
Khi tìm định hướng phát triển, Minh Kiên chọn diễn xuất. Trước khi trúng dự án đầu tay, cô trượt 20 lần casting ở những phim khác. Khi đi thử vai, cô nói không sử dụng danh hiệu á hậu mà trong tâm thế của người trẻ, đi tìm cơ hội. Sau ba vòng, đạo diễn Luk Vân chọn Minh Kiên vì nhìn thấy tiềm năng của cô trong nghề. Nhân vật Mây cô thủ vai mang màu sắc kỳ ảo, nhiều biến động tâm lý.
Huỳnh Minh Kiên trong trailer Bus: Chuyến xe một chiều. Video: Đoàn phim cung cấp
Quá trình làm việc cùng các tiền bối như diễn viên Hữu Châu, Mai Thu Huyền, Vân Trang (trái) giúp Minh Kiên có thêm kinh nghiệm đứng trước ống kính, đặt cảm xúc vào từng phân đoạn. Trước đó, cô tốt nghiệp lớp đào tạo diễn xuất cùng nghệ sĩ Lê Khanh.
Hiện cô xem điện ảnh không phải cuộc dạo chơi mà có định hướng nghiêm túc.
Ngoài diễn xuất, Minh Kiên yêu thích ca hát. Trong định hướng của công ty quản lý, cô từng có suất trong một nhóm nhạc nhưng kế hoạch ra mắt bị ngưng lại. Dù thế, Minh Kiên cho biết kiên trì rèn luyện cả giọng và vũ đạo.
Á hậu khoe giọng khi cover loạt ca khúc nổi tiếng và biểu diễn tại sự kiện.
Minh Kiên nhảy cùng Á hậu Ngọc Hằng.
Á hậu trong bộ ảnh thời trang đón tuổi 22 hồi đầu năm. Dung mạo của Minh Kiên được nhận xét ngày càng sắc sảo nhờ biết cách làm đẹp, có đội ngũ hỗ trợ.
Huỳnh Minh Kiên đang đồng hành ban tổ chức Miss World Vietnam trong nhiều hoạt động. Cô sẽ kết thúc vai trò á hậu sau chung kết cuộc thi, ngày 29/3.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp