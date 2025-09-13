Á hậu Hương Ly sắp cưới

Á hậu Miss Universe Vietnam 2023 Hương Ly cùng bạn trai doanh nhân sẽ tổ chức lễ cưới vào đầu tháng 12.

Hương Ly cho biết cả hai có gần một năm chuẩn bị cho hôn lễ khi hoàn thành khóa học giáo lý hôn nhân theo Công giáo. Trước đó, cô và chồng tương lai sang Australia thực hiện bộ ảnh cưới.

"Tôi giữ kín tên tuổi chồng tương lai vì sự riêng tư. Anh ấy là doanh nhân trong ngành sản xuất giấy, quê Hà Nội. Anh từng du học ở London, Anh, trước khi về nước kế nghiệp kinh doanh gia đình", á hậu nói. Người đẹp nhận lời cầu hôn của bạn trai hồi tháng 2 khi đi cùng du lịch ở Nhật Bản.

Hương Ly và bạn trai doanh nhân sẽ làm đám cưới vào tháng 12. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Ngoài sự hòa hợp về tính cách, chúng tôi có điểm chung là coi trọng gia đình. Nhà chồng rất yêu thương và quan tâm đến con dâu cũng như gia đình nhà gái. Điều đó khiến tôi yên tâm bước sang trang mới của cuộc đời", á hậu cho biết thêm.

Theo người đẹp, hôn lễ sẽ tổ chức tại Hà Nội và Gia Lai, với sự tham gia của người thân và vài đồng nghiệp thân thiết của cô. Lễ ăn hỏi sẽ diễn ra vào tháng 11 tại Gia Lai. Sau ngày cưới, cô chưa muốn có con sớm mà tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, tiếp tục hoạt động nghề người mẫu.

Hương Ly quê Gia Lai, cao 1,76 m, số đo ba vòng 83-62-95 cm. Cô từng là quán quân Vietnam's Next Top Model 2015. Nhiều năm qua, cô hoạt động người mẫu chuyên nghiệp, trở thành "nàng thơ" của nhiều nhà mốt. Người đẹp nhiều lần thử sức ở nhiều cuộc thi sắc đẹp, đoạt thành tích cao nhất là á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2023.

Hương Ly diễn trong show "Thanh xuân" Hương Ly diễn trong trong show thời trang "Thanh xuân" của bộ đôi thiết kế Vũ Ngọc&Son. Video: Nhân vật cung cấp

Hoàng Dung