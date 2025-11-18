Á hậu Hong Kong: 'Tôi không đủ đẹp để đóng phim'

Thi Vũ Kỳ, Á hậu Hong Kong 2025, từ bỏ theo đuổi làm diễn viên vì tự thấy không đủ xinh đẹp.

Theo HK01, sau khi đoạt giải tại cuộc thi hoa hậu do TVB tổ chức, Vũ Kỳ được định hướng đóng phim, theo thông lệ hơn 50 năm qua của nhà đài. Hôm 17/11, Thi Vũ Kỳ cho biết hiện phát triển sự nghiệp theo hướng MC lĩnh vực tài chính vì yêu thích mảng này và có kinh nghiệm do từng làm việc tại công ty chứng khoán ở Mỹ.

Thi Vũ Kỳ cho rằng đóng phim không phù hợp với cô: "Tôi thiếu nhan sắc, dễ mập, vì sao phải miễn cưỡng làm nghề này?". Người thân ủng hộ lựa chọn của á hậu.

Thi Vũ Kỳ tại cuộc thi hoa hậu hồi tháng 8. Ảnh: On

Vũ Kỳ có mẹ người Trung Quốc, cha người Anh, ông và cha của cô đều tốt nghiệp Đại học Cambridge (Anh), cô tiếp bước cha thi vào đại học này. Tốt nghiệp, Thi Vũ Kỳ thử sức bản thân tại Mỹ, sau đó về Hong Kong làm việc. Khi tham gia cuộc thi hoa hậu, Vũ Kỳ nghỉ việc ở ngân hàng vì muốn xem khả năng của cô tới đâu.

Cô gái 26 tuổi chưa từng nghĩ sắc đẹp là lợi thế, tại chung kết Miss Hong Kong diễn ra cuối tháng 8, Vũ Kỳ nói: "Có thể tôi không phải thí sinh đẹp nhất nhưng nhất định tôi là thí sinh chịu khó, kiên nghị và thành thực". Theo cô, ý nghĩa của một cuộc thi hoa hậu là "làm các cô gái nhận ra đẹp không phải chỉ từ ngoại hình mà cần từ cả tâm hồn".

Top 3 tại Miss Hong Kong 2025, từ trái sang: Thi Vũ Kỳ, Trần Vịnh Thi, Viên Văn Tĩnh.

TVB tổ chức thường niên Miss Hong Kong từ năm 1973 - hai năm sau khi chế độ đa thê chấm dứt, vị trí của phụ nữ cải thiện đáng kể. Giai đoạn này, không chỉ hoa hậu, á hậu được chú ý, không ít người chỉ vào top 20 song vẫn nổi danh, thành nghệ sĩ hàng đầu. Trong đó, Triệu Nhã Chi (giải tư năm 1973) ghi tên vào lịch sử phim Hoa ngữ với loạt tác phẩm gây tiếng vang châu Á. Trương Mạn Ngọc (á hậu năm 1983) thành minh tinh quốc tế. Viên Vịnh Nghi (hoa hậu 1990) đoạt giải Ảnh hậu các liên hoan phim lớn ở tuổi 23. Những gương mặt Chung Sở Hồng, Khâu Thục Trinh không đoạt danh hiệu nhưng vẫn thành diễn viên hàng đầu. Người Hong Kong từng có câu cửa miệng: "Giàu như Lý Gia Thành, đẹp như Lý Gia Hân", Gia Hân đoạt giải hoa hậu năm 1988.

Lý Gia Hân tại Hoa hậu Hong Kong 1988 Lý Gia Hân thi nhan sắc năm 1988. Video: TVB

Theo Sina, hơn 10 năm qua, ít hoa hậu, á hậu tạo được dấu ấn trong lĩnh vực phim ảnh. Đặc trưng ở cuộc thi là thí sinh học vấn cao. Hoa hậu 2021 Tống Uyển Dĩnh tốt nghiệp ngành Sinh học ở Đại học Toronto, Canada. Á hậu Lương Khải Tình tốt nghiệp Đại học Surrey (Anh) ngành Quản lý khách sạn. Cô còn tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản lý thị trường. Mạch Minh Thi (hoa hậu 2015) tốt nghiệp ngành Luật ở Đại học Cambridge, hiện là cố vấn doanh nghiệp. Hoa hậu năm nay là Trần Vịnh Thi, đang học tiến sĩ ngành giáo dục tại University of London (Anh), trước đó cô tốt nghiệp University of California (Mỹ), sau đó lấy bằng thạc sĩ ngành Quản lý công nghệ tại Columbia University.

Như Anh (theo HK01, Chinanews)