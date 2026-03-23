Á hậu Hong Kong đối diện biến cố ly hôn, bệnh tật

Ngô Văn Hân, á hậu Hong Kong 1998, bán vàng lấy tiền chữa bệnh, phủ nhận chồng cũ "bạc bẽo" khi ly hôn lúc cô mắc ung thư.

Theo St Headline, Văn Hân tái phát bệnh ung thư vú năm 2024, khi khám định kỳ đầu tháng 3, bác sĩ phát hiện thêm khối u vùng não diễn viên. Ngoài ra, tế bào ung thư di căn tới gan.

Một người bạn ngỏ ý kêu gọi quyên góp giúp Ngô Văn Hân chữa bệnh nhưng cô cảm ơn và từ chối. Những năm qua, cô bán hết vàng cưới, đồng hồ Rolex, những nữ trang khác để có kinh phí điều trị. Hiện dù gặp áp lực chữa bệnh và sinh hoạt phí, cô cảm thấy có thể gắng gượng được, chưa đến mức nhờ cậy quyên góp của ai.

Ngô Văn Hân thấy may mắn vì trước đây mua bảo hiểm, cô chọn điều trị ở một bệnh viện công lập để chi phí vừa vặn hơn với mức công ty bảo hiểm thanh toán. Diễn viên cho biết khi hay tin bệnh tình trở nặng, cô vô cùng sợ hãi, cảm thấy không có nơi bám víu. Dần dần, Văn Hân bình tâm hơn, không để cảm xúc tiêu cực lấn át vì "trên thế giới còn nhiều người đối diện hoàn cảnh gian nan hơn mình".

Sau khi ly hôn năm 2025, bạn bè là chỗ dựa tinh thần lớn với Ngô Văn Hân. Đầu tháng 3, nhóm bạn thân - trong đó có những người chơi với Văn Hân từ thời thơ ấu - tổ chức lễ "tưởng niệm sớm" dành cho diễn viên. Buổi lễ để họ nói với nhau tình cảm, những điều muốn làm, muốn nói từ trước nhưng chưa có dịp thổ lộ. Nhóm bạn còn chuẩn bị các album lưu khoảnh khắc của họ từ bé đến lớn để cùng nhau xem lại, nhớ kỷ niệm xưa.

Ngô Văn Hân cho biết cuộc gặp không nhuốm vẻ bi ai, ngược lại tràn ngập nụ cười. "Có thể cùng nhau ở một lễ tưởng niệm khi tôi còn sống, có nghĩa là mọi người đều đã vượt qua được nỗi sợ", cô nói.

Văn Hân trải qua hôn nhân với doanh nhân họ Trần, công khai ly dị tháng 6/2025, sau 14 năm chung sống. Họ có con gái năm nay 11 tuổi và 9 tuổi. Bấy giờ, một số người xì xào ông Trần "bạc bẽo vì bỏ vợ mắc bệnh" nhưng cô bênh vực chồng cũ. Theo Văn Hân, ly hôn không phải quyết định một sớm một chiều mà bởi cả hai rạn nứt từ nhiều năm trước. Từ trước khi cô tái phát bệnh, cả hai đã cân nhắc chia tay, không phải chồng cũ "bỏ mặc" cô.

Diễn viên cảm thấy ông Trần không phải bạn đời phù hợp với cô nhưng là người cha tốt. Cả hai chia tay, trở lại làm bạn bè "một cách hòa nhã nhất".

Ngô Văn Hân sinh năm 1974, gia nhập làng giải trí sau khi đoạt á hậu Hong Kong 1998. Cô đóng các phim của TVB như Hy vọng, Kungfu túc cầu, Cảnh sát hình sự, The Kungfu Master. Văn Hân còn từng tham gia hàng chục phim điện ảnh như Un Baiser Volé, Lục tráng sĩ, Thất ức, Tân trát sư muội, Nhất dạ kinh tình.

Như Anh (theo Yahoo, St Headline)