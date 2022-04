Á hậu Hoàng Thùy thi hát

Người mẫu Hoàng Thùy thử sức ở lĩnh vực ca hát khi tham gia "Trời sinh một cặp" mùa thứ sáu.

Người đẹp cho biết từ nhỏ tiếp xúc thường xuyên trong môi trường âm nhạc khi có ông nội là nghệ sĩ chơi dương cầm. Hoàng Thùy nghe ông đánh đàn và nghêu ngao hát theo, thích bắt chước giọng của người nổi tiếng. Lớn lên, cô dành thời gian học văn hóa, theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp nên gác lại đam mê âm nhạc. 11 năm qua, Hoàng Thùy dốc sức cho thời trang và có được thành tựu nhất định. Hiện cô muốn thực hiện lại giấc mơ dang dở lúc bé.

Á hậu Hoàng Thùy lần đầu thi hát. Ảnh: Vietcom

"Khi làm việc gì tôi đều nghiêm túc và phấn đấu hết 200% sức lực để hoàn thành mục tiêu đề ra. Đến với âm nhạc, tôi muốn bứt phá ra khỏi vùng an toàn của mình. Nếu được khán giả ủng hộ tôi sẽ đi hát", người đẹp nói.

Hoàng Thùy cho biết chất giọng cô còn mỏng, chưa đúng kỹ thuật nên gặp áp lực. Cô hy vọng các đội trưởng giúp thí sinh tham gia chương trình học một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn.

Hoàng Thùy sinh năm 1992 ở Thanh Hóa, là quán quân cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2011. Người đẹp cao 1,77 m, số đo ba vòng là 82-60-94 cm. Năm 2015, chân dài đầu quân cho công ty đào tạo người mẫu PRM tại Anh, trúng nhiều show diễn ở Tuần thời trang London. Năm 2017, cô về nước, trở thành huấn luyện viên cuộc thi The Face Vietnam. Cùng năm, Hoàng Thùy tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và giành vị trí á hậu 1. Năm 2019, cô được đề cử đi thi Miss Universe và vào Top 20. Hoàng Thùy vào Top 100 mỹ nhân đẹp nhất thế giới do trang Starmometer của Philippines công bố, dựa trên cuộc bình chọn với 14 triệu lượt người tham gia năm 2020.

Cô sẽ thi cùng DJ Trang Moon, diễn viên Minh Khuê, Quỳnh Lý, Tùng Min, Ngọc Hoa, Lợi Trần, TikToker Long Chun, Hải Đăng Doo, doanh nhân Minh Beta, Tana Tang, MC Huyền Trang.

Ba đội trưởng gồm: Nguyễn Trần Trung Quân, Bùi Lan Hương và Giang Hồng Ngọc, nhạc sĩ Huy Tuấn làm giám đốc âm nhạc. Trời sinh một cặp 2022 gồm 12 tập, phát sóng từ ngày 7/5.

Trailer "Trời sinh một cặp 2022" Trailer "Trời sinh một cặp 2022". Video: Vietcom Trời sinh một cặp là sân chơi ca hát dành cho những người nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, được Việt hóa từ chương trình truyền hình thực tế It Take 2, mua bản quyền từ Hà Lan.

Hoàng Dung