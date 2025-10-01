Á hậu Hà Linh bị phạt 18 năm tù từ 'phi vụ' bán đất nền dự án

Hải PhòngNguyễn Thị Dung, nghệ danh Hà Linh, Giám đốc HD Land, bị xác định gian dối trong việc mua bán đất nền dự án, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Ngày 30/9, TAND thành phố Hải Phòng tuyên phạt Dung - 44 tuổi, Á hậu 2 Hoa hậu Quý bà Việt Nam toàn cầu 2022, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Tài chính và Bất động sản HD (HD Land), mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, bị cáo phải hoàn trả cho các bị hại hơn 5,1 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Bị cáo Nguyễn Thị Dung từng giành ngôi Á hậu 2 Hoa hậu Quý bà Việt Nam toàn cầu 2022. Ảnh: Xuân Hoa

Theo bản án, Dung và Công ty HD Land không phải là cổ đông góp vốn, không được chủ đầu tư dự án Stars Đức Trí (nay đổi tên thành TNR Stars Chí Linh) và chủ đầu tư dự án Stars Đạm Thủy tại thành phố Đông Triều (cũ), tỉnh Quảng Ninh, ủy quyền huy động vốn để xây dựng dự án. Tuy nhiên, để có tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Dung đã đưa ra thông tin gian dối với hai phụ nữ ở TP Hải Phòng để chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, cuối năm 2021, Dung tuyển người phụ nữ 35 tuổi vào làm nhân viên, rồi lợi dụng sự tin tưởng để thuyết phục nộp 2,95 tỷ đồng đặt mua đất nền dự án với giá gốc. Nhằm củng cố niềm tin cho chị này, bị cáo lập giấy giao nhận tiền, cam kết hoàn trả nếu dự án chưa mở bán.

Tương tự, Dung tiếp cận một phụ nữ khác, đưa ra thông tin có thể mua trực tiếp đất dự án với giá rẻ. Sau khi dẫn chị này đi xem thực địa, bị cáo yêu cầu nộp tiền giữ chỗ. Tin tưởng Dung là Á hậu, doanh nhân nên nạn nhân nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 2,1 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền nhận từ 2 bị hại, Dung đem trả nợ, đặt cọc mua bất động sản và chi tiêu cá nhân.

Khi các dự án chính thức mở bán, giá đất cao hơn nhiều so với lời hứa của Dung, các bị hại yêu cầu rút lại tiền thì bị cáo chây ỳ, không trả. Sau nhiều lần đòi không thành, họ làm đơn tố cáo.

Lê Tân