Á hậu Cẩm Ly: 'Không có tính cách tiểu thư dù được nuông chiều'

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam Đỗ Cẩm Ly nói được bố mẹ chiều do là con út nhưng không có tâm lý tiểu thư, sống dựa dẫm gia đình.

Sau khi đoạt danh hiệu á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, Đỗ Cẩm Ly trò chuyện về áp lực cuộc sống ở tuổi 21, định hướng phát triển trong tương lai.

- Danh hiệu á hậu có ý nghĩa thế nào với cuộc sống của chị?

- Mọi thứ còn rất mới mẻ với tôi. Hiện tôi cần thêm cơ hội, môi trường để khán giả cảm nhận được sự chân thành. Tôi hy vọng mình có thể tạo ra nhiều giá trị hơn cho cộng đồng qua các dự án cụ thể.

Khi làm sinh viên, tôi sống vô tư, nghĩ gì nói vậy. Giờ tôi hiểu bản thân cần có trách nhiệm hơn, phải biết tiết chế để mọi thứ trở nên hài hòa. Tôi thấy hạnh phúc vì giữ vững giá trị mình theo đuổi từ ngày đầu, thể hiện hình ảnh năng động, sẵn sàng học hỏi. Tôi đã mang theo câu khẩu hiệu "Be a pioneer - Hãy là người tiên phong" của khoa Quan hệ quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vào cuộc thi và cả chặng đường sắp tới.

Tôi đang học cách tin vào chính mình nhiều hơn bởi hiểu điều này không dễ, đòi hỏi quá trình rèn luyện. Đôi khi, tôi nghi ngờ khả năng của bản thân, cảm thấy không đủ giỏi, thiếu chắc chắn về mục tiêu đặt ra. Qua cuộc thi, tôi học được sự quyết đoán, khả năng nắm bắt cơ hội - điều giúp tôi bứt phá tại chặng cuối, cho giám khảo, khán giả thấy điểm mạnh.

Á hậu Cẩm Ly Cẩm Ly: "Tôi không có sai lầm lớn nhờ nền tảng gia đình". Video: Tân Cao - Minh Hoàng

- Gia đình cổ vũ chị thế nào trong chặng đường vừa qua?

- Tôi may mắn vì còn ba mẹ bên cạnh, luôn yêu thương mình vô điều kiện. Cuộc sống của tôi từ nhỏ đến lớn diễn ra bình yên, giúp tôi luôn có cảm giác an tâm.

Ba mẹ tôi làm kinh doanh, và họ luôn nỗ lực để đầu tư cho con cái. Tôi nhớ những lần mình bày tỏ mong muốn học thêm ngoại ngữ, ba mẹ luôn sẵn sàng hỗ trợ dù có phải tốn kém đến đâu. Trong bốn năm đại học, tôi chưa bao giờ phải lo lắng về học phí.

Ba tôi là người rất kỷ luật, cầu toàn. Tính cách này đôi khi khiến tôi bị áp lực, nhưng cũng dạy tôi phải luôn nỗ lực trong mọi việc, không bao giờ bỏ cuộc. Ba luôn nói: "Việc ngày hôm nay đừng để ngày mai", giúp tôi luôn hoàn thành công việc đúng lúc, không trì hoãn. Dù nghiêm khắc, ba cũng rất chiều chuộng bởi tôi là con út. Trước tôi là anh trai, đã lập gia đình, có cháu.

Còn mẹ là cầu nối giữ vững sự gắn kết trong gia đình. Tôi có thể tâm sự với mẹ về bất kỳ điều gì. Mẹ dạy tôi cách nhìn nhận cuộc sống nhẹ nhàng, biết trân trọng những gì đang có thay vì đòi hỏi quá nhiều.

Cuộc sống của tôi ở tuổi đôi mươi không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Tôi từng có khoảng trầm do áp lực học tập, mối quan hệ bạn bè. Tuy nhiên, tôi thấy may mắn vì mình chưa gặp sai lầm lớn để phải ân hận. Lúc còn nhỏ, đôi khi tôi chưa chín chắn, suy nghĩ non nớt nên đã cáu gắt, cãi lại lời của ba mẹ. Thế nhưng, họ chưa bao giờ trách móc hay hờn giận. Qua những lần như thế, tôi học được lòng bao dung, cách nói chuyện nhẹ nhàng.

Á hậu Cẩm Ly tham gia buổi phỏng vấn cùng VnExpress sau cuộc thi, ngày 24/6 ở TP HCM. Ảnh: Sang Đào

- Cuộc sống tự lập của chị bắt đầu thế nào?

- Trước 18 tuổi, tôi hoàn toàn gắn bó với ba mẹ ở Đồng Nai. Khi bước vào đại học, tôi mới sống tự lập. Thời gian đầu, để tôi bớt lo lắng, mỗi tuần ba mẹ lên TP HCM thăm con gái. Dần dần, tôi thích nghi nên mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Công việc học tập đôi khi khiến tôi thấy ngột ngạt, có lúc tự đóng cửa phòng khóc một mình. Nhưng tôi không cho phép bản thân rơi vào bế tắc hay tiêu cực.

Tôi bắt đầu kiếm đồng tiền đầu tiên bằng công việc làm mẫu ảnh. Thu nhập chỉ trăm nghìn đến vài triệu mỗi tháng nhưng giúp tôi trang trải thêm cho cuộc sống. Ba mẹ luôn nói đủ sức để lo cho tôi, không muốn con gái phải cực khổ, nhưng tôi không muốn dựa dẫm họ.

Bốn năm đại học, tôi có nhiều trải nghiệm để trưởng thành. Tôi tự hào không phải vì học giỏi mà vì tính cách năng động. Ngành học mà tôi theo đuổi yêu cầu sự sáng tạo, hoạt bát. Vào năm hai, tôi có cơ hội tới nhiều tỉnh thành để tìm hiểu lịch sử, văn hóa của các vùng đất. Năm ba, tôi được đi Trung Quốc, giao lưu sinh viên nhiều trường đại học, giúp mở rộng tầm mắt, tích lũy kiến thức.

Á hậu Cẩm Ly: 'Tôi từng nghi ngờ bản thân không đủ giỏi" Đỗ Cẩm Ly: "Tôi từng nghi ngờ bản thân không đủ giỏi". Video: Tân Cao - Minh Hoàng

- Chị có những sở thích nào trong đời thường?

- Tôi thích về thăm gia đình, nấu ăn cùng ba, tối ngủ cùng mẹ. Những lúc căng thẳng, tôi chỉ cần nghĩ đến một món ăn yêu thích hay ly trà sữa là thấy vui hơn. Tôi thích đọc sách, xem đây là cách hay để thư giãn, có thêm sự hiểu biết.

Tôi giữ vẻ năng động, hồn nhiên ở tuổi 21 thay vì phải gồng lên để chứng tỏ. Ngay cả khi làm á hậu, tôi không nghĩ phải tạo ra vỏ bọc vì dễ tạo cảm giác không thật. Tôi không có tính tiểu thư mặc dù được nuông chiều, ngược lại luôn muốn đặt mình vào các thử thách. Trong cuộc thi, tôi hay hỗ trợ anh chị trong êkíp, chẳng ngại khuân vác vali giúp các thí sinh nên thường bị nhiều người chọc "trông như đàn ông". Ba mẹ tôi hay nhắc nhở "là con gái nên học cách dịu dàng hơn". Tôi không giỏi về mọi thứ nhưng sẽ bù đắp lại bằng sự tâm huyết, tỉ mỉ.

Vẻ trẻ trung của Cẩm Ly ở đời thường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Chị chuẩn bị tâm lý ra sao để bước vào showbiz sau cuộc thi?

- Tôi từng đọc thông tin về giới giải trí, thấy có không ít vấn đề như tính cạnh tranh, sự cám dỗ nên có chút lo ngại. Tuy nhiên, tôi tin bản lĩnh là yếu tố cốt lõi để vượt qua. Sự dạy dỗ đầy đủ của ba mẹ là hành trang vững vàng nhất mà tôi mang theo.

Tôi cho rằng cách giữ vững giá trị bản thân trong ngành này là sự nghiêm túc, tử tế. Tôi tin tưởng vào tổ chức đang gắn bó, xem đây giống như ngọn đèn, giúp tôi không bị lạc lối.

Hiện mong muốn của tôi đơn giản là được yêu thương, gia đình mạnh khỏe. Tôi không chạy theo điều vượt khả năng, nói không với chuyện đánh đổi để đạt mục đích.

- Dự án cộng đồng chị đang thực hiện hướng tới những giá trị gì?

- Tôi luôn tin giáo dục là chìa khóa để thay đổi cuộc sống. Tôi theo học tại một ngôi trường mạnh về các chuyên ngành như tâm lý học, công tác xã hội và quan hệ quốc tế. Chính nền tảng này đã giúp tôi kết nối, tạo cảm hứng lớn trong quá trình thực hiện dự án Xe bus ước mơ - Education Caravan.

Thay vì chỉ nói về việc trao quyền giáo dục, tôi muốn mang lại cơ hội cụ thể cho các em nhỏ. Dự án còn tập trung vào việc phát triển kỹ năng sống như cách tự bảo vệ bản thân, giáo dục giới tính.

Hiện tôi muốn tập trung phát triển dự án ở TP HCM và các vùng lân cận trước. Sau khi có đủ kinh nghiệm, tôi mong có thể mở rộng ra các vùng xa hơn.

Cô tên đầy đủ Đỗ Cẩm Ly, quê Phú Thọ nhưng hiện gia đình chuyển vào sinh sống ở Đồng Nai. Người đẹp đã hoàn thành chương trình đại học, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, TP HCM, hiện chờ nhận bằng. Á hậu cao 1,73 m, số đo ba vòng lần lượt là 83-61-97 cm. Cẩm Ly được khen có gương mặt hài hòa với nhiều đường nét Á Đông. Tại cuộc thi, cô còn được trao danh hiệu "Thí sinh có nụ cười đẹp nhất".

Tân Cao