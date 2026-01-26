Á Đông ứng dụng công nghệ cơ khí trong không gian bán lẻ

Á Đông phát triển giải pháp nội thất bền vững bằng công nghệ cơ khí hiện đại, thông qua cắt laser, uốn CNC và hoàn thiện bề mặt công nghiệp, nhằm nâng cao độ bền.

Đại diện Công Ty TNHH Nội thất và Quảng cáo Á Đông cho biết, trong bối cảnh bán lẻ hiện đại, không gian trưng bày không còn đơn thuần là nơi đặt sản phẩm. Đây là yếu tố phản ánh định vị thương hiệu và mức độ đầu tư của doanh nghiệp vào trải nghiệm khách hàng. Vì vậy, các giải pháp nội thất có độ bền cao, tính đồng bộ và khả năng tùy biến được ưu tiên hơn so với vật liệu truyền thống.

Thay thế cho gỗ công nghiệp, nhiều chuỗi bán lẻ đang chuyển sang sử dụng nội thất bền vững được sản xuất bằng công nghệ cơ khí. Cách tiếp cận này cho phép tạo ra các cấu kiện có độ chính xác cao, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tuổi thọ và tính ổn định khi triển khai trên quy mô lớn.

Các sản phẩm nội thất cho cửa hàng do doanh nghiệp cung cấp. Ảnh: Á Đông

Thông qua các công nghệ như cắt laser, uốn CNC và hàn tự động, nội thất cơ khí đạt độ hoàn thiện đồng đều giữa các điểm bán. Kết cấu chắc chắn giúp sản phẩm duy trì hình thức trong thời gian dài, hạn chế cong vênh hoặc xuống cấp khi vận hành liên tục. Bên cạnh đó, việc thiết kế theo mô-đun cho phép điều chỉnh linh hoạt theo từng mặt bằng, phù hợp với nhiều loại hình cửa hàng khác nhau.

Lợi thế khác của nội thất cơ khí nằm ở khả năng đảm bảo tính nhất quán thương hiệu. Khi triển khai trên toàn hệ thống, hình ảnh cửa hàng được giữ đồng bộ, tạo cảm nhận chuyên nghiệp và dễ nhận diện đối với khách hàng, yếu tố quan trọng với các chuỗi bán lẻ có mạng lưới lớn.

Đơn vị áp dụng công nghệ sơn phủ và mạ bảo vệ giúp tăng độ bền, cải thiện tính thẩm mỹ. Ảnh: Á Đông

Ở khâu hoàn thiện bề mặt, công nghệ sơn phủ và mạ bảo vệ giúp tăng độ bền, cải thiện tính thẩm mỹ. Các lớp sơn công nghiệp và mạ kim loại giúp hạn chế trầy xước, ăn mòn, đồng thời duy trì màu sắc ổn định trong môi trường sử dụng cường độ cao. Các giải pháp còn cho phép tạo hiệu ứng bề mặt như vân gỗ, vân đá hoặc màu sắc đặc thù, đáp ứng yêu cầu nhận diện của từng thương hiệu. Song song với yếu tố kỹ thuật, nội thất cơ khí cũng đáp ứng yêu cầu về môi trường. Việc sử dụng vật liệu tái chế và quy trình sản xuất kiểm soát tốt phát thải giúp doanh nghiệp từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn bền vững trong hoạt động bán lẻ.

Việc triển khai giải pháp này được đơn vị ứng dụng tại nhiều chuỗi bán lẻ trong nước và quốc tế. Ảnh: Á Đông

Từ góc độ trải nghiệm, không gian trưng bày được đầu tư bài bản giúp khách hàng cảm nhận rõ sự chỉn chu ngay từ lần tiếp cận đầu tiên. Sự thống nhất về thiết kế và chất lượng góp phần củng cố niềm tin, đồng thời nâng cao giá trị thương hiệu trong dài hạn.

Việc triển khai giải pháp này được Á Đông ứng dụng tại nhiều chuỗi bán lẻ trong nước và quốc tế. Danh sách đối tác gồm các hệ thống như Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động Luxury, Nhà Thuốc An Khang, CellphoneS, Circle K, cùng các thương hiệu toàn cầu như Apple, Motorola, Anker, JBL, Lenovo và MSI.

Nhờ áp dụng công nghệ cơ khí trong sản xuất nội thất, các không gian trưng bày vẫn giữ được cảm giác gần gũi của vật liệu truyền thống, đồng thời nâng cao độ bền và tính đồng nhất trên toàn hệ thống. Yếu tố trên giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành, duy trì hình ảnh ổn định theo thời gian.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm hợp tác cùng nhiều thương hiệu bán lẻ lớn, Á Đông được thị trường đánh giá là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp kệ trưng bày quy mô tại Việt Nam. Đơn vị đáp ứng yêu cầu triển khai đồng loạt trên phạm vi toàn quốc.

