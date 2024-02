'A Châu' Lưu Đào theo mốt trang điểm 'làn nước trong'

Lưu Đào, mỹ nhân "Thiên Long Bát Bộ" Trung Quốc, gây chú ý với lối trang điểm "như nước".

Tối 26/2, diễn viên 46 tuổi đăng các bức ảnh sửa soạn tham gia Tuần thời trang Paris, Pháp. Theo Ifeng, người đẹp theo xu hướng làm đẹp tự nhiên, thanh tân. Lối trang điểm "làn nước trong", như tên gọi, mang ý nghĩa nhấn vào làn da trong suốt và độ đàn hồi của da, tạo cảm giác khuôn mặt sạch sẽ.

Lưu Đào trước khi dự show thời trang. Ảnh: Weibo/Liu Tao

Lối làm đẹp này yêu cầu ít sử dụng màu sắc trên da mặt, tránh trang điểm đậm cho mắt, thay vào đó tập trung vào độ cong của lông mi. Lưu Đào sử dụng phấn mắt và kem nền có thành phần làm sáng, giúp tổng thể gương mặt tươi tắn.

Cách đánh phấn đơn giản, phù hợp với những phụ nữ muốn khoe vẻ đẹp tự nhiên như "nước đun sôi để nguội". Cụm từ khóa "Lưu Đào trang điểm làn nước trong" thu hút chú ý trên Weibo, nhiều khán giả nhận xét diễn viên duy trì làn da khỏe, săn chắc. Ngoài Lưu Đào, một số diễn viên như Trần Đô Linh, Ngu Thư Hân từng theo đuổi phong cách này.

Trần Đô Linh (trái) và Ngu Thư Hân theo xu hướng trang điểm như nước. Ảnh: Sina

Lưu Đào được các tạp chí thời trang nhận xét xinh đẹp khi để mặt mộc. Do tính chất công việc, cô thường xuyên trang điểm, luôn tẩy trang sớm nhất có thể. Diễn viên cho rằng đây là bước đầu tiên cũng là bước quan trọng nhất trong dưỡng da. Khi đi công tác, cô luôn để mặt nạ trong túi xách để tranh thủ đắp mặt dưỡng ẩm, cấp nước cho da.

Hơn ba năm qua, người đẹp tập gym, rèn thể lực đều đặn. Nếu chạy bộ, Lưu Đào chạy khoảng 9-10 km. Cô còn tập tạ, đấm bốc, luyện yoga. Diễn viên cho biết có tính kỷ luật cao, bất kể bận thế nào cô cũng tập thể thao để đổ mồ hôi.

Lưu Đào thích tôn làn da với lối trang điểm "nước trong", nhất là khi ghi hình ngoài trời. Ảnh: Sina

Theo Sina, Lưu Đào giữ phong độ ổn định ở làng giải trí, thành công ở mảng livestream bán hàng. Cô đóng phim đều đặn, những năm gần đây tham gia Huyện ủy đại viện, Be Your Own Light. Cô gia nhập làng giải trí 23 năm, nổi tiếng qua nhiều phim như Hoàn Châu cách cách phần 3, Thiên Long Bát Bộ 2003 (vai A Châu), Mạt đại hoàng phi, Nữ nhân hoa.

Lưu Đào trong Thiên Long bát bộ Lưu Đào trong "Thiên Long Bát Bộ". Video: Bilibili

Như Anh