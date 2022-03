'A Châu' Lưu Đào phủ nhận ly hôn

Lưu Đào - đóng A Châu trong "Thiên Long Bát Bộ" 2003 - bác tin cô ly dị vì chồng ngoại tình.

Nhiều tài khoản mạng xã hội đăng bài "Lưu Đào sắp công bố ly hôn", từ giữa tháng 3 đến nay. Các nguồn tin nói chồng diễn viên, doanh nhân Vương Kha, có con riêng với nhân tình, khiến Lưu Đào không thể chấp nhận.

Lưu Đào trong chương trình livestream hôm 4/3. Ảnh: Liu Tao Studio

Người quản lý cho biết tin đồn lan rộng trên Internet, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới gia đình, công việc của diễn viên. Luật sư của Lưu Đào đã thu thập xong bằng chứng, kiện những người tung tin thất thiệt.

Tin hôn nhân Lưu Đào - Vương Kha lục đục âm ỉ làng giải trí hơn ba năm qua. Đầu năm ngoái, một số blogger giải trí đăng tin Lưu Đào thuê đội ngũ chuyên gia giải quyết khủng hoảng truyền thông khi làm thủ tục ly hôn. Những người này gọi Vương Kha là "quỷ hút máu", khiến Lưu Đào sạt nghiệp.

Vợ chồng Lưu Đào, Vương Kha. Ảnh: 163

Đôi vợ chồng kết hôn năm 2008, sau chưa đầy một tháng quen biết. Theo Sina, Vương Kha bấy giờ là thiếu gia giàu có, chi bốn triệu nhân dân tệ (630.000 USD) cho đám cưới. Lưu Đào giải nghệ sau khi kết hôn, sinh hai con một trai và một gái. Năm 2008, vì khủng hoảng tài chính, chồng Lưu Đào phá sản. Nữ diễn viên quay lại đóng phim, nhận show để cùng chồng trả khoản nợ 300 triệu nhân dân tệ (46,4 triệu USD).

Lưu Đào trong Thiên Long bát bộ Lưu Đào đóng A Châu trong "Thiên Long Bát Bộ" 2003. Video: CCTV

Theo On, Lưu Đào may mắn khi được khán giả ủng hộ tái xuất. Cô đóng chính hàng loạt phim truyền hình, đắt show sự kiện. Cát-xê của cô khi đóng Mị Nguyệt truyện là 32 triệu nhân dân tệ (5 triệu USD). Năm 2017, cô xếp thứ sáu danh sách 100 ngôi sao nổi bật do Forbes(ấn bản Trung Quốc) thực hiện, với thu nhập 27,3 triệu USD.

Từ năm 2020, Lưu Đào liên tục được mời livestream bán hàng cho các thương hiệu. Theo Beijingnews, cô từng thành "hiện tượng" khi giúp thương hiệu bán được số hàng hóa trị giá 150 triệu nhân dân tệ (hơn 23 triệu USD), lượt người xem đạt 21 triệu.

Như Anh (theo Sina)