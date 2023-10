'A Châu' Lưu Đào khoe thành quả tập gym

Lưu Đào, đóng A Châu trong "Thiên Long Bát Bộ", nói hài lòng với vóc dáng tuổi 45 nhờ kiên trì vận động.

Trên trang cá nhân ngày 12/10, diễn viên Trung Quốc đăng các bức hình trong phòng tập và viết: "Nhật ký khỏe mạnh, tới lúc đánh thức cơ bắp". Người đẹp thu hút hơn 6.200 bình luận, phần lớn khán giả khen cô vóc dáng cân đối và săn chắc, cơ bụng đẹp.

Lưu Đào ở khu tập gym. Ảnh: Weibo/Liu Tao

Theo Sohu, Lưu Đào vốn không hài lòng về vóc dáng, trước đây cô cảm thấy thừa cân, nhiều mỡ bụng. Bấy giờ, diễn viên chỉ giảm cân bằng cách nhịn ăn. Sau khi được bạn bè, chuyên gia dinh dưỡng tư vấn, cô nhận ra chỉ nhịn ăn sẽ không có được hình thể như ý.

Hơn ba năm qua, người đẹp tập gym, rèn thể lực đều đặn. Nếu chạy bộ, Lưu Đào chạy khoảng 9, 10 km. Cô còn tập tạ, đấm bốc, luyện yoga. Diễn viên cho biết có tính kỷ luật cao, bất kể bận thế nào cô cũng tập thể thao để đổ mồ hôi. Cô viết trên Weibo: "Từ khi ép bản thân vào guồng, tôi từ biệt được mỡ thừa tuổi trung niên".

Lưu Đào khoe vóc dáng tuổi tứ tuần. Ảnh: Weibo/Liu Tao

Lưu Đào được các tạp chí thời trang nhận xét nước da khỏe, ít nếp nhăn, xinh đẹp khi để mặt mộc. Người đẹp nói do tính chất công việc, cô thường xuyên trang điểm, luôn tẩy trang sớm nhất có thể. Lưu Đào cho rằng đây là bước đầu tiên cũng là bước quan trọng nhất trong dưỡng da. Khi đi công tác, cô luôn để mặt nạ trong túi xách để tranh thủ đắp mặt dưỡng ẩm, cấp nước cho da.

Mặt mộc của Lưu Đào. Weibo/Liu Tao

Theo Sina, Lưu Đào giữ phong độ ổn định ở làng giải trí, thành công ở mảng livestream bán hàng. Cô đóng phim đều đặn, những năm gần đây tham gia Huyện ủy đại viện, Be Your Own Light. Cô gia nhập làng giải trí 23 năm, nổi tiếng qua nhiều phim như Hoàn Châu cách cách phần 3, Thiên Long Bát Bộ 2003 (vai A Châu), Mạt đại hoàng phi, Nữ nhân hoa.

Lưu Đào trong Thiên Long bát bộ Lưu Đào trong "Thiên Long Bát Bộ". Video: Bilibili

Người đẹp kết hôn với đại gia Vương Kha năm 2008, sau chưa đầy một tháng quen biết. Sau hôn lễ, Lưu Đào giải nghệ, sinh hai con một trai và một gái. Năm 2008, vì khủng hoảng tài chính, chồng Lưu Đào phá sản. Diễn viên quay lại đóng phim, nhận show để cùng chồng trả khoản nợ 300 triệu nhân dân tệ (46,4 triệu USD). Lưu Đào may mắn khi được khán giả ủng hộ tái xuất. Cô đóng chính hàng loạt phim truyền hình, đắt show sự kiện. Cát-xê của cô khi đóng Mị Nguyệt truyện là 32 triệu nhân dân tệ (gần 5 triệu USD).

Như Anh (theo Sohu)